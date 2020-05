Causa confusión entre capitalinos anuncio de vuelta a la normalidad

Mientras, algunas familias aprovecharon para sacar a su mascota y desestresarnos, pero sin olvidarnos del cubrebocas, porque la emergencia sigue, aunque muchos creen que ya pasó, por el anuncio de regreso de actividades en unos estados , comentó Nadia.

En tiendas de autoservicio, como Chedraui Polanco, se formaron filas de más de 50 personas para ingresar, a diferencia de Cotsco, que está en el mismo complejo, porque todos estamos comprando uno o dos productos , comentó Alicia Pérez.

La mujer, quien vive con sus dos hijos y sus padres, explicó que el temor de perder su empleo tras el recorte de personal en su empresa, por la ampliación de la cuarentena, la ha llevado a comprar sólo lo necesario y hacer rendir el dinero .

Una situación similar vive José Sánchez, quien compraba su despensa en un tianguis, pero ante su retiro, acudió a la tienda de autoservicio, donde todo está más caro, pero pago con tarjeta de crédito y eso me da un mes de gracia, mientras se reanudan las actividades .

Lola, por su parte, acudió con su esposo e hijos, mayores de edad, a hacer las compras de la semana y distraernos, aunque con el anuncio del Presidente pronto regresaremos a nuestra vida normal, pues después de los estados, seguirá la ciudad , estimó.









Ciudad de México. 17 de mayo de 2020. El país de las catrinas no es ajeno a los estrictos protocolos que ha impuesto la crisis para despedir a las víctimas de Covid-19. Las autoridades recomiendan no velar a los fallecidos por la nueva enfermedad, y cremar o inhumar el cuerpo inmediatamente. En caso de hacer un funeral, advierte que no deben durar más de cuatro horas ni superar los 20 asistentes. Pero a muchos les cuesta aceptar la idea de un funeral sin cuerpo presente o un entierro sin música, como se acostumbra en este país con más de 100 millones de católicos. Por la pandemia, algunos anticipan que el Día de Muertos no será igual.