En la ciudad no se reanudarán las actividades el 1º de junio: gobierno

Jueves 14 de mayo de 2020. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que no será el primero de junio cuando se reinicien las actividades en la capital del país. No, todavía no, ya lo vamos a anunciar. Estamos preparando el plan , expresó.

–Entonces, ¿el 18 de mayo no pasará nada en la Ciudad de México? –se le preguntó.

–No, nada. Seguimos igual, por lo pronto –manifestó la titular del Ejecutivo local, luego de participar en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La mandataria insistió en que aún se trabaja en el programa de reanudación de actividades, aunque ayer se filtró un documento, elaborado por una de las áreas del gobierno , según señaló el área de comunicación social, aunque no precisó cuál, con una propuesta en la que se plantea reabrir de manera parcial las actividades económicas a partir del 15 de junio en negocios como restaurantes, tiendas departamentales y cines, en agosto retomar las clases presenciales en las escuelas de educación básica, y en septiembre, las de educación superior.

En una tarjeta informativa, comunicación social aclaró que este planteamiento es un borrador, que, como muchos otros, será presentado a la jefa de Gobierno para elaborar el plan de reactivación de la ciudad.

En cuanto a los negocios, el documento propone que su reapertura sea a un tercio de su capacidad, con señaléctica, equipo de protección para el personal, desinfección de espacios y monitoreo de contagios en su interior. A mediados de junio también se reabrirían los servicios religiosos, jurídicos, cines y teatros, así como deportivos, sin público.

Junto con las actividades escolares, en agosto se plantea también el retorno en las labores de los corporativos y oficinas de gobierno que no dan atención al público, mientras en negocios como gimnasios, bares y antros, el cierre permanecería hasta septiembre.

En el caso de restaurantes y tiendas departamentales que reabrirían a partir del 15 de junio, se recomienda escalonar los horarios de entrada de su personal para evitar la saturación del transporte, y se propone fijar dos días a la semana para que personas vulnerables puedan hacer uso de parques y centros comerciales.

También se enlista una serie de recomendaciones para el regreso a clases, como la sanitización de las escuelas, integración de grupos con un máximo 15 estudiantes y la restricción del ingreso a quienes presenten síntomas de enfermedades respiratorias.

A la par, se propone apoyar económicamente a la población más vulnerable por disminución o pérdidas de ingresos con ayudas mensuales de 2 mil 600 pesos.

En tanto, ayer, el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica de la Ciudad de México acordó la creación de la comisión científico técnica para el análisis de la mortalidad por Covid-19, que estará encabezada por los epidemiólogos Christopher Edward Ormsby Jenkins, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y Arturo Galindo Fragua, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.