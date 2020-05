Piden trabajadores apoyos a la STyFE ante emergencia sanitaria

Ciudad de México. Con la demanda generalizada de apoyo económico ante la baja o desaparición total de sus ingresos, obreros, agricultores de nopal, aseadores de calzado, músicos, panaderos, vendedores ambulantes de elotes y ambulantes en general, continuaron este martes haciendo fila para iniciar un trámite y tratar de obtener una ayuda económica afuera de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo.

Sin embrago solo quienes cuentan con una credencial que los acredite ante esa dependencia como trabajadores no asalariados y residentes en la CDMX podrán iniciar el trámite para obtener un apoyo por mil 500 pesos en dos ministraciones, por lo que en total el apoyo será de 3 mil pesos, dijo, Paúl Rodolfo Ortiz Director General del Trabajo y Previsión Social.

Afuera de esa dependencia, Roberto Torres Fuentes, vendedor de paletas Bonais en el crucero de Calzada de la Viga y Chabacano, señaló, que hasta antes de la emergencia sanitaria ganaba 200 pesos diarios desarrollando esa actividad.

“Desgraciadamente ya cerraron la franquicia que nos daba el producto a vender, al día yo entregaba cerca de 400 pesos y me quedaba con unos 200 pero con lo de la pandemia ya no salía ni para comer ya en los últimos días como no hay carros ni gente sacaba cuando mucho unos 60 pesos ni para comer”.

En medio de la fila Hugo Alfaro García, comentó que se empleaba como obrero en el Cinemex del Centro Comercial, Parque Delta, “pero nos descansaron y nada más nos dieron 500 pesos de una quincena hemos ido a pedir más y nos dicen que ya no hay dinero, ando viendo en que me pueden ayudar qué es lo que se necesita para que me ayuden, tengo mis papeles del Seguro Social, de donde he trabajado”

Julio, comentó que en su caso acudía a tramitar el Seguro del Desempleo, el joven explicó que se empleaba como promotor, “me despidieron de la empresa Man Power Industrial donde trabajaba, promoviendo la marca Tommy Hilfiger en Palacio de Hierro, no lo podían hacer pero lo hicieron el 15 de abril me dieron mi último cheque”.

Verónica ambulante de elotes en el Paseo de la Reforma, comentó que se le cayó totalmente la venta, “vengo a ver lo de los apoyos al desempleo, me piden comprobante de domicilio credencial de elector”.

Antonio Romero, quien trabajaba como aseador de calzado en avenida Insurgentes Sur a la altura del número 3500, acudió, a solicitar el apoyo de mil 500 pesos que está ofreciendo el gobierno porque sus ingresos no alcanzan para la subsistencia de su familia, comenta que, “normalmente hacía unas 10 o 12 boleadas y en un día bueno a veces hasta 15, ahorita solo hago dos o tres y a veces ni una; nos vamos sin nada, por eso venimos por la ayuda más que nada, nos piden comprobante de domicilio”.

Bernardo Ríos agricultor de Milpa Alta, señaló, que, muchos de ellos en esa localidad estén enfrentando escases debido a la pandemia, “nosotros nos dedicamos al nopal y nos han bajado mucho las ventas, ahorita no se está trabajando; los nopales se están quedando en las pencas, el centro de acopio donde se distribuía el producto esta cerrado y no tenemos forma de como distribuirlo le vendíamos a 10 proveedores que ya no acuden”.