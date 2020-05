Sheinbaum: impensable, el autoritarismo para la CDMX

“La segunda fue una fase preventiva, y desde la ciudad iniciamos algunas acciones previas, naturales por las características de la zona metropolitana del valle de México y de esta ciudad: sana distancia, freno de algunas actividades no prioritarias; después, cerrar otras, y al final, el llamado a la fase 3. Estimamos que de no haberse aplicado todas estas medidas, hoy la capacidad hospitalaria para atender a enfermos de Covid-19 estaría desbordada; el problema sería hasta cinco veces mayor al que tenemos.

Sin titubeos, Claudia Sheinbaum asegura que el pasado cobra facturas. “Esto pudo haber sido mucho peor, más grave de lo que está siendo. Evidentemente, no podemos minimizar lo que está viviendo la ciudad, el país, las distintas ciudades del mundo, todos los habitantes del planeta, y me refiero a que nosotros hemos estado trabajando en cuatro esquemas:

Es una situación compleja, insisto; es difícil porque a lo mejor uno no ve la impresión que causa un sismo, un edificio que se cae, que se derrumba o que tiene problemas, pero a nivel de toda la población quedarse en casa también tiene efectos muy importantes, el distanciamiento físico, la sana distancia afecta a millones, y no solo aquí, en todo el mundo, particularmente en la Ciudad de México, donde habitamos 9 millones de personas que hemos visto afectada nuestra cotidianidad. El cierre de negocios, el tema económico en general. Hoy ese es otro choque .

–En esto de lo que nos hablas, de la coordinación entre la gente del gobierno, parece difícil de entender porque de pronto parece que hay contradicciones que confunden.

–A lo mejor parece que en el primer momento hay contradicciones, pero no las hay. Yo más bien lo que diría es que nosotros tuvimos que aplicar medidas un poco antes que a nivel nacional, pero siempre estuvimos en coordinación con la Secretaría de Salud federal informando lo que estábamos haciendo. No es una cuestión de subordinación, sino todo lo contrario, más bien de coordinación. Estuvimos de acuerdo en que en la ciudad se tenían que aplicar medidas mucho antes, y así tendrá que ser a la salida de la crisis. Yo no he sentido falta de apoyo, sino sencillamente una visión distinta, de lo que estamos enfrentando, y lo estamos haciendo de manera distinta, pero no en el sentido de contradicción, sino en lo que nos toca atender. Una cosa es lo que sucede a nivel nacional y otra la ciudad, que tiene sus propias características”.

–Hay declaraciones que confunden, insisto: la jefa de Gobierno nos pide que usemos cubrebocas, y sin embargo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dice todo lo contrario día con día. Nos previene de que es inútil el uso de ese filtro, y eso lo que crea es confusión.

–Nosotros damos la instrucción, y no la doy yo, la jefa de Gobierno, sino a partir de la revisión de los hechos que hace nuestra propia Secretaría de Salud. Si se vive en un lugar donde no se tiene un nivel de contagio como en la Ciudad de México, pues a lo mejor no es necesario usar cubrebocas, pero el Metro, por ejemplo, una zona de alto contagio, ahí si una persona estornuda dentro de un vagón es mejor que tenga cubrebocas; es una orientación de nuestra Secretaría de Salud; entonces, parece que es contradictorio, pero no lo es”.

–Vivimos en una ciudad que te está demandando nuevos retos: replantear o repensar la capital. ¿Podemos seguir por el mismo rumbo?

–Hoy, en esta pandemia estamos aplicando las mismas medidas que se aplicaban en la época de las pestes, donde lo único que se puede hacer es el aislamiento. Esta situación, por otro lado, nos coloca en un momento específico de coyuntura donde tienes que tomar decisiones, y finalmente la decisión más importante es la salud de las personas balanceando las acciones. No es que mañana se declare que se cierra la Central de Abasto –se le ha declarado zona de alto contagio– porque sería dejar sin alimento a mucha gente. Hay que garantizar el alimento de la gente y al mismo tiempo poner por enfrente la salud de las personas.

“También se nos ha colocado frente a muchos retos que creo yo hemos ido adecuando, por ejemplo, lo político, pero sobre todo, lo más importante desde mi punto de vista como jefa de Gobierno, estar enfrentando esos retos sin eludir las responsabilidades, sino enfrentándolas todo el tiempo responsablemente sin abandonar otros temas, como la seguridad. Hay que repensar la ciudad en muchos sentidos, desde el alimentario, la educación, la movilidad...

Hoy que no hay tanto tránsito vehicular uno se pregunta si es posible emprender acciones de organización de la sociedad que nos permita administrar mejor el tránsito y no necesariamente recurrir a grandes obras públicas de distribuidores viales; recuperar la naturaleza, por otro lado, y también, fundamentalmente, el desarrollo económico.

La gobernante de la capital de México se crece para responder que ella anhela una ciudad distinta, en un país distinto, y advierte de su orgullo por participar en el cambio encabezando a la Ciudad de México: “Es un privilegio que no se puede eludir, y frente a situaciones así hay que tomar las riendas y jamás eludir la responsabilidad, y creo que en la medida de lo posible hasta ahora hemos hecho las cosas bien.