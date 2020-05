Garantizan mayoristas abasto de productos básicos en la CDMX

Ciudad de México. La Central de Abasto y la producción agrícola no pararán por lo que la distribución de productos básicos en la Ciudad de México ésta garantizada, no obstante como resultado del cambio de temporada en el campo y el cierre de algunos negocios debido a la emergencia sanitaria, hay una baja de alrededor del 10 por ciento en la distribución de algunos productos que se ofrecen diariamente, señaló Pedro Torres presidente de la Unión de Comerciantes de Frutas y Legumbres (Uncofyl) de ese centro de mercadeo.

No obstante la falta de algunos productos y el elevado costo que están alcanzado algunos de ellos, tal es el caso del jitomate cuyo precio se ubica en entre 40 y 45 pesos el kilogramo, y hasta en 60 pesos los de mayor calidad, así como la falta de algunos otros productos como el chile serrano y el chile jalapeño, será estacional y podría mantenerse solo por las dos siguientes semanas luego se estabilizará, indicó.

Explicó que normalmente durante los meses de abril y mayo se da el cambio de temporada en el campo debido a ello la producción de muchos productos termina en ciertas regiones del país, mientras que en otras es incipiente.

En el caso del jitomate a finales de marzo termina su producción en el estado de Sinaloa, mientras que su producción en los estados de Zacatecas y Morelos es incipiente, es por ello que se abre una brecha en su producción. Otros comerciantes indicaron que el precio del limón también se ha incrementado, “los limones sin semilla hace ocho días estaban en entre 9 y 10 pesos el kilogramo y ahorita esta a 17 pesos. La cebolla estaba en 12 pesos y ahorita está en 15 pesos”.

Por otro lado los dueños de algunas bodegas han optado por cerrar sus establecimientos, “porque ante el riesgo de la pandemia también se quieren cuidar, es una realidad que todos necesitamos cuidarnos, y hay quienes han visto que ahorita su producto ya bajó su cantidad de recibo y han optado mejor por cerrar, más en estas dos semanas que estaremos en la Fase 3 y hay que cuidarse más” agregó el presidente de Uncofyl.

De esta forma, “yo creo que son dos semanas en las que vamos a vivir un poquito esta cuestión de precios y niveles de productos que lleguen a central de abasto y no tanto por la Central de Abasto, sino que es en general creo por lo de la Fase 3”.

Indicó que afortunadamente en la Central de Abastos se están tomando más medidas sanitarias algunas de ellas son limitar la entrada a dos personas, tomar la temperatura a cada una de las personas que entran, el uso de cubrebocas es obligatorio, mientras que algunos locatarios, “pusieron carteles de: si no traes cubrebocas no te vendo o despacho porque antes no nos cuidaban y teníamos que cuidarnos de esa manera”.

Por su parte a fin de seguir garantizando el abasto de productos básicos a la Ciudad de México al mismo tiempo que reducir los riesgos de contagio, los propios comerciantes de la Central de Abasto han optado por acortar el tiempo de venta a mayoreo, privilegiando las horas de la madrugada, procurando así generar más tiempo en casa a sus trabajadores, al tiempo que han instrumentado medidas para desinfectar sus bodegas tras concluir la jornada de trabajo.

Mientras que en la venta al menudeo se mantienen los horarios de las 5:00 de la mañana a las 15 horas y se toman las medidas sanitarias implementadas por las autoridades.