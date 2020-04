Piden ampliar ayuda por pandemia a trabajadores no asalariados

Ciudad de México. En la capital del país, alrededor de 4 mil 600 trabajadores no asalariados se auto emplean como aseadores de calzado, organilleros, vendedores de publicaciones y revistas atrasadas, vendedores ambulantes de café, mariachis o hayateros, advierte, Tanya Espinoza Sánchez, coordinadora para América Latina del Programa de Derecho y coordinadora del Proyecto Ciudades Focales de Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando, Wiego, por sus siglas en inglés, en la Ciudad de México.

Sea por la falta de ingresos o porque se han tenido que aislar por disposición de las autoridades ante la contingencia sanitaria, dicha población no está teniendo ingresos y su situación podría empeorar porque en su mayoría no residen en la Ciudad de México, no cuentan con una credencial vigente que los acredite como trabajadores no asalariados ante la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) aunque llevan décadas realizando sus actividades aquí, indicó.

Si bien es entendible que la STyFE acote el apoyo de mil 500 pesos a trabajadores no asalariados que cuenten con estos requisitos, la experta en derecho internacional señaló que ante un momento como el que vivimos y “una crisis humanitaria donde la gente no tiene que comer el universo debía ampliarse para que entren más personas”, considerando el registro histórico de estos trabajadores no asalariados en la Ciudad independientemente de si viven aquí.

Los datos han existido siempre pero ahora es forzoso volver a ver que el 60 por ciento de la población ocupada en nuestro país trabaja en la informalidad, lo que obliga a las autoridades locales y federales a tomar en cuenta lo vulnerable que puede ser este sector de la población ante una crisis como la que estamos viviendo al no contar con prestaciones sociales de ningún tipo.

En los países en desarrollo existe un enorme porcentaje de trabajadores en empleo informal “y, por tanto, es necesario pensar cómo los mecanismos de derechos humanos existentes pueden ayudar a garantizar el derecho al trabajo de dichos trabajadores, quienes muy a menudo se encuentran entre los grupos más vulnerables de la sociedad y son víctimas de condiciones de vida no dignas”.

Por otro lado, la falta de mecanismos internacionales de derechos humanos que garanticen el derecho al trabajo significa la aceptación de que los instrumentos de derechos humanos internacionales contienen normas ineficientes, convirtiendo así al derecho al trabajo en una mera aspiración” agregó.

El pasado 20 de abril la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (STyFE), informó que trabajadores no asalariadas como mariachis, aseadores y reparadores de calzado, organilleros, ayateros, estibadores, clasificadoras de frutas y legumbres, artistas de la vía pública o personas que ejercen plomería, hojalatería, fotógrafía, pintura, auxiliares en panteones, lavadores de vehículos, vendedores de billetes de lotería, entre otros, recibirán un apoyo emergente único por un monto de mil 500 pesos.

El apoyo está dirigido a personas trabajadoras no asalariadas residentes de la capital, que cuenten con licencia y credencial vigente o que acrediten haber solicitado el trámite de expedición de licencia y credencial de trabajador no asalariado ante la Dirección General de la STyFE, informó la dependencia.