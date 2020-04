Cierran 600 locales en mercado de la Guerrero por Covid-19

Ciudad de México. Los 600 locatarios del Mercado Martínez de la Torre, ubicado en la colonia Guerrero, determinaron cerrar sus locales y puestos durante las siguientes dos semanas como medida prevención para evitar contagios de Covid-19.

Ignacio Becerril, uno de los locatarios, informó que el cierre será a partir de mañana y hasta el próximo 10 de mayo, toda vez que, según la explicación que les han dado en el gobierno de la Ciudad de México, serán las semanas más difíciles en cuanto a la pandemia.

“Los locatarios estamos tomado la decisión por el bien de nosotros y de nuestra clientela, mas que nada es por eso”, expresó el comerciante al señalar que la decisión se tomó por unanimidad y que será el 11 de mayo cuando reabra sus puertas el mercado más grande de la alcaldía Cuauhtémoc.

El comerciante destacó que si bien los locatarios dedicados a la venta de alimentos no preparados como carne, verduras, frutas no se vieron afectados por la emergencia sanitaria en sus ventas, incluso, dijo, tuvieron un incremento; en el caso de las actividades no esenciales y la venta de comida sí registraron una disminución de hasta 80 por ciento.

Por ello, dijo, para estos últimos el cierre será un “alivio”, y para los primeros un “descanso”.