Agilizan exención del ‘Hoy no circula’ a personal médico

Ciudad de México. Para exentar el Hoy no circula obligatorio sin importar el tipo de holograma que tengan, el personal médico deberá contar con un tarjetón con el símbolo de salud impreso, sellado y firmado por el hospital o centro de trabajo, informó el Gobierno de la Ciudad de México.

Aunque ayer se informó que dicho documento debería tener el logotipo de la Cruz Roja, se cambió dicha disposición que aplica para los vehículos partículares de trabajadores del sector en todas sus especialidades, paramédica, administrativa y de apoyo.

En el caso de las demás actividades esenciales que exentan dicha medida —una de las acciones que determinó el gobierno local para evitar la propagación del Covid-19 tras la declaración de la fase 3 de la pandemia— el personal de los distintos sectores podrá identificarse con un documento emitido por sus propios centros de trabajo que acredite que son parte de los servicios esenciales y prioritarios como de emergencia, seguridad pública, funerarios, taxis y transporte de carga, entre otros.

Inicia el “Hoy No Circula” para todos los vehículos.

Hoy jueves no circulan autos engomado verde, cuya placa termine en 1 o 2 sin importar holograma.

La medida no aplica para taxis, transporte de carga, autos de personas con discapacidad o conducidos por [email protected] de la salud pic.twitter.com/lksplQlwdX