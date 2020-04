Fallece persona con Covid-19 que intentó suicidarse en Álvaro Obregón

Ciudad de México. El joven con Covid-19 que la mañana del miércoles intentó arrojarse desde la azotea del Hospital Enrique Cabrera, en Álvaro Obregón falleció una hora después que policías de la SSC evitaran su suicidio, por lo que los elementos de seguridad se encuentran en aislamiento y en espera de los resultados de la prueba médica.

El policía auxiliar Víctor Valencia, del sector 58, dijo en entrevista con La Jornada que el actuar policial no hace distinciones entre las personas por lo que no le importó estar en contacto físico con el paciente durante más de 15 minutos para persuadirlo de que no se arrojara desde el cuarto piso del hospital.

“Cuando subo y lo veo en la azotea me enfoco en salvaguardar la integridad de la persona, lo veo un poco como alucinando, lo veo como ido, pero la prioridad era regresarlo a piso a una zona segura”, recordó.

Comentó que durante los siete años que lleva en la corporación policiaca nunca había enfrentado una situación semejante a la que se sumó el hecho de que se trataba de un paciente con Covid-19, de quien dijo no tenía conocimiento de su fallecimiento.

Valencia mencionó sentir la satisfacción del deber cumplido, porque logró junto con sus dos compañeros salvarle la vida aunque fuera por unos instantes al hombre de 29 años, residente de Gustavo A. Madero.

Ataviado con su uniforme y con un cubrebocas azul, Valencia recordó que la mañana del miércoles utilizó la táctica de comandos verbales, es decir que le dijo al joven palabras para hacerle sentir que todo iba a estar estaba bien, que él estaba ahí para ayudarlo y hacerlo sentir que tuviera confianza, pero estaba “como ido”.

Al preguntarle si tuvo miedo por comprometer su salud ante el paciente respondió: “en ese momento la adrenalina esta al máximo y llevábamos las medidas de protección porque teníamos careta, cubrebocas, guantes y aplicamos los protocolos para estar seguros nosotros”.

Luego de que llevaron al paciente al segundo piso, a ellos se les aplicó un protocolo de aislamiento y desinfección, que incluyó un baño en las instalaciones del hospital Enrique Cabrera, en Álvaro Obregón.

Ahora, Valencia solo pide a la ciudaeqnía que se quede en casa ante la emergencia sanitaria que entró en la fase 3.