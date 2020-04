Delitos de alto impacto a la baja durante pandemia en la CDMX: SSC

Ciudad de México. Al cierre del primer trimestre de este año, los delitos de alto impacto en la Ciudad de México como homicidio doloso, secuestro y extorsión registraron una disminución del 21, 67 y 43 por ciento, respectivamente, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Púbica (SESNSP), “la Ciudad de México registra avances significativos en el combate a la delincuencia y a la inseguridad, lo que se refleja en una importante disminución en los índices de homicidio doloso, secuestro y extorsión”, dijo la SSC.

De hecho, por la mañana en un mensaje de voz por frecuencia de radio, el jefe de la Policía capitalina, Omar García Harfuch, destacó los resultados del periodo enero-marzo del año 2020 y aprovechó para decir a los uniformados que no dañaran los avances que tiene la dependencia, luego de que se recibieron quejas de ciudadanos por la actuación policiaca en la aplicación del Hoy no Circula ampliado.

"Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no lo decimos nosotros, lo dice el Gobierno Federal, en este trimestre la Ciudad de México tuvo a la baja los delitos, eso es muy bueno e impacta directamente en la Secretaría de Seguridad Ciudadana para bien , no echemos a perder las buenas acciones que se están logrando con malas acciones tan sencillas como estar parando a la gente e incomodando a la gente, si paran, amonesten en la mayoría de los casos y sólo Tránsito, nadie más puede parar por el doble no circula y para Tránsito, el triple de responsabilidad, por favor", expresó García Harfuch.

Los datos oficiales reflejan que otros delitos como robo a transporte público y robo a casa habitación, presentaron reducciones del 42 y del 21 por ciento con respecto al primer trismestre de 2019.

En lo que se refiere a los delitos de robo a transeúnte se registró una reducción del 35 por ciento y en el robo a negocio del 22 por ciento con respecto al primer trimestre de 2019.