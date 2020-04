Financiadoras inmovilizan taxis por falta de pagos

Ciudad de México. Taxistas prevén un recrudecimiento en la baja de sus ingresos luego de que esta semana agencias automotrices comenzaron a inmovilizar unidades renovadas a crédito a partir de 2017 luego de que sus propietarios no han podido reunir el pago de la mensualidad en el contexto de la contingencia sanitaria.

Así lo reveló Yesica una mujer taxista quien labora al sur de la Ciudad de México y quien explicó que mediante un GPS y un dispositivo en la computadora el vehículo puede ser inmovilizado por quienes reclaman el pago.

Indicó que al acudir a su agencia a pedir una prórroga de pagos debido “a que no me alcanzan los recursos para reunir la mensualidad”, simplemente recibió un no y este inicio de semana su vehículo fue inmovilizado por lo que ya no pudo salir a laborar.

“Llevo 33 mensualidades solo me faltan 15, menos de la mitad, y ya me pararon el carro, ya no puedo arrancarlo, ya me lo inmovilizaron fui a mi agencia automotriz Chevrolet Taxqueña y me dicen que no hay prórrogas que así es esto; si tú te atrasas con un día en automático te inmovilizan el carro”.

La medida le parece injusta pues no se trata de no pagar sino de que las financiadoras entiendan que estamos en una situación especial, comenta.

“Llevo más de la mitad del costo del vehículo pagado no me estoy negando a pagar, se va a pagar, pero si necesito una prórroga; yo me quede sin trabajo, no me van a regalar nada, solo me van atrasar dos meses, pero fueron muy cerrados: que no se puede, que así es el sistema y que no se puede hacer nada, de hecho la agencia “Su Auto” que es la agencia que a mí me financio el coche dicen que no”.

En días pasados la organización Taxistas Unidos por México indicó que su gremio podría comenzar a enfrentar el bloqueo de sus unidades debido a que sus propietarios se han comenzado a retrasar en el pago de sus financiamientos.

“Las compañeras y compañeros que decidieron renovar su unidad a través de sistemas de financiamiento han empezado a retrasar sus pagos, y las empresas poco solidarias y sordas a los iniciaron también los procesos de inmovilización y cobro punitivo de mensualidades con retraso”.