Irresponsable y riesgoso, reactivar la economía como plantean empresas

Expresó que se debe entender que en este momento no hay otra opción más que quedarse en casa y la sana distancia para afrontar la pandemia, y eso es lo que se tiene que trabajar con los empresarios, para generar las condiciones para sobrellevar esta situación.

No tiene por qué ponerse en contradicción la sana distancia y el quédate en casa con el tema económico, porque en la medida en que haya mayor contacto entre las personas habrá más enfermos y más decesos van a ocurrir , advirtió la titular del Ejecutivo local.

Reiteró que no se impondrán multas o se detendrá a personas por estar en la calle, como sucede en otras entidades del país, aunque, agregó, sí se reforzarán las medidas de prevención una vez que se declare la siguiente etapa de la emergencia sanitaria.

En videoconferencia señaló que se impondrán sanciones a las empresas que no cumplan con las medidas de sana distancia y resguardo en casa, toda vez que se ha detectado que algunas están llamando a sus empleados a volver al trabajo, así como cadenas comerciales que cerraron sus establecimientos en las demarcaciones centrales, pero los mantienen abiertos en la periferia.

En ese tenor, dijo que hoy se dará a conocer un reporte sobre las empresas que han visitado y cuáles van a sancionar, tanto las que han despedido a personal como las que siguen laborando, pues hay cadenas comerciales dedicadas, por ejemplo, a la venta de ropa y telas, que han cerrado sus tiendas en Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán, pero las mantienen abiertas en zonas de la periferia, como Tláhuac.

Por otra parte, reiteró que se detectó un incremento en la movilidad de personas, sobre todo en Xochimilco, Tláhuac y Gustavo A. Madero; sin embargo, dijo que se seguirá apostando a la concientización y que habrá un reforzamiento de las medidas de prevención dirigidas. Advirtió que sí habrá sanciones, sobre todo a las grandes empresas que están abriendo.

Sheinbaum Pardo subrayó que lo que no se va a hacer en la ciudad es multar a las personas que están en la calle o a detenerlas, porque esta es una ciudad democrática y porque no habría capacidad, porque ¿a dónde las llevas? Además, la policía no se puede dedicar a detener gente que está en la calle en vez de a los delincuentes.

Por ello, dijo, se están buscando mecanismos que generen mayor concientización y al mismo tiempo evitar que haya concentraciones en la ciudad, pero dentro de los márgenes democráticos de la ciudad y el país.