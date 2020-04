Inician campaña en el Metro para usar y elaborar cubrebocas de tela

Ciudad de México. Mediante videos Tinieblas Junior, Hijo de Máscara Sagrada, Hijo de Atlantis, Huracán Ramírez y Atlantis y Alushe El Duende Maya, encabezarán una campaña en el Metro para invitar al público en general a elaborar cubrebocas de tela y donarlos a usuarios rudos.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) impulsa esta campaña en la que pide al público elaborar este tipo de cubrebocas en sus hogares y donarlos para las personas que no cuenten con uno y tengan que transportarse por la Red del Metro de la Ciudad de México.

A través de la campaña institucional “Nos ponemos la máscara" y con el slogan "En el Metro viajamos con cubrebocas", el STC se apoyará de estos grandes luchadores del pancracio para invitar a sus usuarios a utilizar éstas mascarillas.

“En esta lucha donde somos todos contra un solo rudo, los ídolos enmascarados del pancracio nacional se suben al ring para apoyar al Metro en esta importante labor para poner contra la lona al diminuto, pero poderoso y letal enemigo”.

Los gladiadores enmascarados encabezan esta campaña con mensajes a los usuarios para quedarse en casa y ponerse la máscara cono una forma más de prevención al viajar en el Metro.

En particular, Tinieblas Junior es el encargado de explicar en un video el proceso de elaboración de la mascarilla con tela, resorte e hilo, como materiales básicos.

Los cubrebocas podrán entregarse en los cubículos de Inspector Jefe de Estación, en las estaciones más cercanas a los domicilios de los donantes.

La recepción de los cubrebocas se realizará en las instalaciones del STC, al exterior del Metro Juárez de la Línea 3, en Av. Balderas #55, colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de 10:00 a 15:00 horas. Personal de la Gerencia de Atención al Usuario debidamente protegidos recibirán los cubrebocas elaborados por la ciudadanía.

El STC exhorta a las personas que deseen acudir a realizar donaciones, llevar a cabo las medidas preventivas pertinentes como el uso de cubrebocas.

Posteriormente, a través de la Gerencia de Servicios Generales del STC, que coordina las cuadrillas de desinfección y distribución de gel en todas las estaciones de la Red, se realizará la distribución de éstos, de acuerdo a las estaciones y horarios de mayor demanda.

A través de esta iniciativa que se comunicó de manera interna, trabajadores de diversas áreas del STC se han sumado y ya se cuentan con las primeras donaciones.

Esta convocatoria se suma a la distribución gratuita de un millón de cubrebocas en Pantitlán de las Líneas A y 9, así como a las acciones informativas y de sensibilización, que realizan elementos de vigilancia del Metro CDMX a los usuarios para que usen cubrebocas durante su trayecto en la Red y la difusión a través de perifoneo y audiometro, dijo, el organismo.

El uso obligatorio del cubrebocas al viajar en el transporte colectivo es parte de las medidas de higiene que se deben mantener como son: el uso de gel con base de alcohol, cubrirse con el ángulo interno del brazo al estornudar o toser; evitar tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos después de haberse sujetado de las estructuras metálicas como pasamanos; así como lavarse las manos con agua y jabón tras haber viajado en el Metro.

El Metro es un sistema de movilidad neurálgico para la Ciudad de México y no puede parar, diariamente se transportan por sus 195 estaciones, personas y profesionales que son indispensables para hacer frente a la contingencia actual, el uso adecuado del cubrebocas en los sistemas de transporte masivo protege, el objetivo es salvar vidas, el reto es no contagiar y no contagiarse.