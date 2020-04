Reparten cubrebocas en estaciones del Metro

Ciudad de México. Al iniciar el este viernes el uso obligatorio del cubrebocas en toda la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro, se realizó por la mañana la entrega intensiva del accesorio a la entrada de la terminal de la Línea 9 en Pantitlán, mientras que en el andén de ascenso personal de la policía complementaria instaba a los usuarios a utilizarlo, sin embargo en un recorrido se observó que el cumplimiento de la recomendación fue variada y en algunos vagones hasta cinco de cada diez personas no portaban la protección.

A la entrada de la terminal Pantitlán, entre cinco y siete de cada diez usuarios que ingresaban portaban ya cubreboca y mientras un par de trabajadores auxiliares del Metro los recibían con dosificadores de alcohol en gel, dos más se encargaba de entregar cubrebocas desechables de polipropileno, con un cordón que debía anudarse, a quienes no lo tenían.

En los accesos de otras terminales como Mixcoac, de la Línea 12, que viene de Tláhuac y tiene interconexión con la Línea 7 que va de Barranca del Muerto a El Rosario, así como la terminal Tacubaya de la Línea 9, también de interconexión con la Línea 1 de Observatorio a Pantitlán, la situación era mucho más relajada, el personal auxiliar se ocupaba de ofrecer el desinfectante, pero los policías adscritos no apercibían a los usuarios que ingresaban sin cubrebocas sobre su uso obligatorio y tampoco se ocupaban en entregar los de un paquete que tenían sobre uno de los torniquetes, aunque varios usuarios lo tomaban por cuenta propia, algunos inclusive más de uno y otros tomaban uno aunque ya llevaran puesto.

En dichos accesos tampoco se observó cartel alguno que indicara de la disposición, como si los había en las entradas del Metro Xola, Pantitlán y Pino Suárez, con el aviso “A partir del 17 de abril el uso de cubrebocas es obligatorio. Es indispensable utilizarlo de forma permanente durante todo tu viaje en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Esta acción se suma a las medidas de higiene que debemos mantener al viajar por la Red durante la contingencia”.

El mismo mensaje se escuchó por el sistema de audio en la estación Pino Suárez y en Pantitlán, pero no así en las Líneas 12, 7 y 3, ésta última de Universidad a Indios Verdes en cuyos vagones variaba el uso del utensilio, así por ejemplo en uno de la Línea 12, de 20 pasajeros siete no lo tenían, tres de 10 en un carro de la Línea 3 y 8 de 14 en uno de la Línea 1, mientras que en la 2, que va de Cuatro Caminos a Taxqueña, en Pino Suárez, donde el tren permaneció detenido durante 12 minutos, pasadas las 11:00 horas, llegó a tener en un vagón más de 60 personas de las que por lo menos 14 no usaban el cubrebocas.