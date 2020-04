Choferes y taxistas bloquean Tlalpan por baja de ingresos

En demanda de apoyos económicos e insumos relacionados con la contingencia sanitaria, ante la baja de sus ingresos hasta de un 90 por ciento, esta mañana conductores de taxis y transporte público concesionado de un ramal de la Ruta 25 bloquearon la calzada de Tlalpan.

Durante la protesta señalaron que incrementarán sus protestas de no contar con apoyo debido a que el gremio ya no tiene para sostener su economía familiar, ni cubrir las cuentas y pagos de sus unidades, “va ir con todo y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, avísenle a todos los carnales que están en sus casas, que ya no tienen para las mensualidades de sus carros y que se sumen porque en caso de que no nos resuelvan vamos a realizar una movilización más grande”, decía en su arenga un conductor.

Otros manifestantes portaron cárteles mediante los cuales solicitaron el apoyo del Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador “AMLO el sector del Transporte necesita de tu apoyo”.

Nicolás Vázquez vocero del Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), señaló, que esa ruta como otras agremiadas a otras organizaciones se están enfrentado prácticamente a la parálisis de su actividad porque si bien el combustible ha bajado, lo que se trabaja es mínimo y es fácil observar como las unidades circulan con cuatro o cinco pasajeros.

Indicó que lo que le están proponiendo a las autoridades es que se implemente el programa que se había acordado con anterioridad para que se les entregara un apoyo de cuatro mil pesos mensuales para compensar el alto precio del combustible y las bajas tarifas, y que hoy ese mismo acuerdo puede servir para palear el impacto de la contingencia sanitaria.

“El apoyo que habíamos acordado antes de los cuatro mil pesos mensuales esta serpia una forma de apoyar porque ahorita no está ingresando prácticamente nada los conductores salen a trabajar, sacan la unidad, y fácilmente se puede observar unidades con cinco, siete pasajeros, lo que no es suficiente más que para sacar lo del combustible y en algunos casos solo lo de su comida y la situación está bastante grave”.

Indicó que el gremio esta intranquilo y están presionando ante las necesidades que se presentan mientras que también se pondera nuestra vida y la situación que se presenta por la contingencia sanitaria, “pero desafortunadamente nuestro sector por años ha estado en una situación de depresión”.

Indicó que ante la puesta en marcha del registro para la regularización de unidades la FAT esta urgiendo a su gremio a iniciar a la brevedad el trámite y cumplir los requisitos a fin de que empiecen a bajar los apoyos que se acordaron el febrero pasado entre estos la adhesión de los conductores al Seguro Social.