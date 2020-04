Instalan cerco en el nuevo mercado de La Viga; acuden 4 mil personas

Sábado 11 de abril de 2020. El gobierno capitalino decidió cerrar tres de los cinco accesos del mercado la Nueva Viga, en la zona de la Central de Abasto en Iztapalapa, y establecer cinco filtros con cierres viales para dosificar el ingreso a la zona de miles de personas que acudieron por segundo día consecutivo a comprar pescados y mariscos por la temporada alta de la Cuaresma, a pesar de las restricciones indicadas ante la crisis sanitaria por el Covid-19.

La secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que en esta ocasión se reportó una afluencia atípica a este lugar que no se había dado en años anteriores durante la Semana Santa, cuando normalmente acudían un promedio diario de 2 mil personas.

Agregó que desde el jueves pasado arribaron al mercado aproximadamente 8 mil personas, y ayer por la mañana se tenía un registro de 4 mil, entre ellas familias enteras, con adultos mayores y niños, que no respetaron las medidas de sana distancia recomendadas por las autoridades de salud.

Quienes van a sitios como el mercado de la Nueva Viga no están midiendo las consecuencias y no actúan con responsabilidad al ir en contra de las medidas solicitadas para atender la emergencia sanitaria. No sólo es en beneficio de las familisa, de la comunidad, sino de la ciudadanía en general , expresó la funcionaria.

En coordinación con la alcaldía Iztapalapa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aplicó un operativo con el cual no se permitió el ingreso de adultos mayores ni menores de edad; además, se entregó gel y un cubreboca a los miles de consumidores quienes para ingresar realizaron largas filas en las que se les indicó mantener la sana distancia y se solicitó que sólo accedieran dos personas por familia para evitar las concentraciones dentro del mercado.

Ciudad de México, 10 de abril de 2020. Por segundo día consecutivo, el mercado de pescados y mariscos La Nueva Viga, en Iztapalapa, se vio saturado de compradores, a pesar del operativo que desplegó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México para evitar concentraciones.

Cortes viales en la vieja Viga

También como parte del dispositivo de vigilancia y movilidad, se retiraron 50 puestos semifijos sin que los comerciantes se resistieran, mientras uniformados adscritos a la Subsecretaría de Tránsito realizaron cortes viales en Canal de Río Churubusco y Eje 5 Sur, así como en Circuito Interior Río Churubusco y Eje 6 Sur, a la altura de la Central de Abasto, y hasta Rojo Gómez.

Por otras parte, desde las seis de la mañana al menos 40 policías mantuvieron un operativo de vigilancia y tránsito en la zona del antiguo mercado de La Viga, ubicado en la calzada del mismo nombre y Lorenzo Boturini, para inhibir el comercio callejero y evitar la concentración de personas luego de que la tarde del jueves fueran retirados ante la indiferencia de comerciantes y consumidores para mantener la sana distancia, con la indicación de permanecer en casa.

Los efectivos de la Subsecretaría de Tránsito contaron con el apoyo de seis motocicletas, ocho vehículos y cuatro grúas.

Por el dispositivo vial se prevé que este sábado siga cerrada la circulación vehicular en el Eje 1 Oriente, a partir de la calle Zoquipa y hasta Avenida del Taller, por lo que se recomendó a los automovilistas evitar la zona.