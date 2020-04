Desdeñan la sana distancia en el mercado La Viga

Los efectivos realizaron múltiples exhortos a consumidores y comerciantes, primero para mantener la sana distancia, posteriormente para quedarse en casa, con la finalidad de evitar contagios y con ello la propagación del virus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad Covid-19; sin embargo, no tuvieron respuesta.

Nuevamente los uniformados no tuvieron respuesta, y ante el caso omiso optaron por reproducir el audio que llevan en sus patrullas desde el 31 de marzo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informa: estamos en alerta sanitaria, por lo que se invita a la ciudadanía a retirarse de las calles y mantenerse dentro de sus domicilios para evitar contagios. ¡Quédate en casa. Cuídate y cuídanos! Recuerda, el objetivo es no contagiar y no contagiarse. Si tienes algún síntoma como tos seca, dolor de garganta o fiebre, manda un mensaje de texto al 51515 con la palabra Covid19 o llama a Locatel , pero nadie hizo caso, además de que la mayoría no portaba cubrebocas.

Ante la indiferencia de los comerciantes y consumidores, los uniformados procedieron a retirar los puestos ambulantes que comercializaban pescados y mariscos en la zona, con la finalidad de evitar contagios entre la población al presentarse esta alta concentración de personas en el mercado de La Viga , informó en un comunicado la SSC.