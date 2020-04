SSC retira puestos instalados frente al mercado de La Viga

Ciudad de México. Ante el caso omiso de los consumidores y comerciantes en el mercado de pescados y mariscos de La Viga para mantener la sana distancia y quedarse en casa por la emergencia sanitaria, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SS) de la Ciudad de México tuvieron que retirar los puestos instalados en la vía pública.

Los uniformados implementaron un operativo en el mercado pescados y mariscos La Viga, ubicado en Calzada de la Viga y Lorenzo Boturini, en acompañamiento con personal de la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que las autoridades capitalinas ubicaron la zona como un punto de concentración de más de 50 personas desde el martes pasado, cuya asistencia se incrementó y rebasó ayer jueves con motivo de la Semana Santa.

Los efectivos realizaron múltiples exhortos a los consumidores y comerciantes, primero para mantener la sana distancia, posteriormente para quedarse en casa con el objetivo de evitar contagios y con ello la propagación del virus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad Covid-19; sin embargo no tuvieron respuesta.

Los policías solicitaron a los comerciantes que recogieran sus puestos, porque existía una concentración de cientos de personas, es decir, con mucho superior a las cinco decenas que que incluyó el Consejo de Seguridad General en la declaratoria de emergencia sanitaria de fuerza mayor.

Nuevamente, los uniformados no tuvieron respuesta y ante el caso omiso optaron por reproducir el audio que llevan en sus patrullas desde el pasado 31 de marzo.

“La Secretaría de Seguridad Ciudadana informa: estamos en alerta sanitaria, por lo que se invita a la ciudadanía a retirarse de las calles y mantenerse dentro de sus domicilios para evitar contagios. ¡Quédate en casa. Cuídate y cuídanos!. Recuerda el objetivo es no contagiar y no contagiarse. Si tienes algún síntoma como tos seca, dolor de garganta o fiebre manda un mensaje al 51515 con la palabra Covid-19 o llama a Locatel”, perno nadie hizo caso, además de que la mayoría no portaba cubrebocas.

“Ante la indiferencia de los comerciantes y consumidores, los uniformados procedieron a retirar los puestos ambulantes que comercializaban pescados y mariscos en la zona, con la finalidad de evitar contagios entre población al presentarse esta alta concentración de personas en el mercado de La Viga”, informó en un comunicado la SSC.

La dependencia exhortó a la población “a eludir este tipo de prácticas que ponen en riesgo su salud y la de sus seres queridos. Por lo que, invita a seguir las recomendaciones emitidas por las instituciones de salud y permanecer en sus hogares y retirarse de las calles”.