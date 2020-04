Habrá consecuencias para empresas que incurran en despidos: Sheinbaum

Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió que va a haber consecuencias para las grandes empresas que han despedido a trabajadores en medio de la emergencia por Covid-19, como no permitirles abrir nuevos negocios.

Podemos instaurar un esquema de que sólo se instalen en la ciudad empresas socialmente responsables , dijo la titular del Ejecutivo local, quien agregó que revisará la información del Instituto Mexicano del Seguro Social respecto de los más de 55 mil empleos que se han perdido en la ciudad en lo que va de la contingencia para conocer qué empresas son las que han despedido a empleados.

Si son grandes empresas en la Ciudad de México que tienen toda la posibilidad de seguir dándole su salario a los trabajadores, me voy a comunicar personalmente con los dueños y además va a haber consecuencias , expresó.

Por ello, no descartó enviar una iniciativa de ley al Congreso capitalino para que los grandes consorcios que han caído en esa práctica no puedan abrir más sucursales en la ciudad, al señalar que en estos momentos deben solidarizarse con sus trabajadores.

Se trata, agregó, de hacer una ciudad solidaria y aquel que no lo sea, que no tenga responsabilidad social, pues ya no podrá tener otro negocio en la Ciudad de México, por ejemplo , subrayó la mandataria.

Recordó que en su caso y en el de altos funcionarios de su administración ha decido donar parte de sus ingresos en el combate a la pandemia del coronavirus, iniciativa a la que, añadió, se han sumado los titulares y altos funcionarios del Poder Judicial, la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, alcaldías y el Congreso local.