Alerta SSC sobre falsa promoción de tarjeta alimentaria

Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó que es falsa la promoción que se realiza a través de una aplicación de mensajería en la que se ofrecen apoyos del gobierno federal por medio de tarjetas alimentarias.

La aplicación solicita al usuario compartir por WhatsApp el mensaje a 15 usuarios para tener el beneficio, y una serie de datos personales e información, entre los que se encuentran cuentas de correo electrónicos con las que los presuntos ciberdelincuentes pueden acceder y realizar probables fraudes.

A través de los patrullajes virtuales que realiza la Policía Cibernética desde el pasado 23 de marzo para detectar y prevenir delitos en la red pública de Internet con motivo de la contingencia sanitaria, se detectó el mensaje apócrifo en el que se asegura que se han entregado un millón 400 mil apoyos.

“Esta falsa promoción se anuncia en el enlace https://bit.ly/alimentaar2, el cual menciona que se han entregado 1 millón 400 mil de supuestos plásticos, para tener el beneficio, solicita compartirlo a 15 contactos de WhatsApp y continuar el trámite de dicha Tarjeta y una vez que se ingresa, dirige a otro vínculo con otra publicidad”, dijo la deendencia capitalina.

La Policía Cibernética de la SSC exhortó a la ciudadanía a no dejarse engañar, por lo que recomendó verificar los mensajes y enlaces en cadena que se comparten en redes sociales; evitar compartir mensajes dudosos o de los que no conozca su procedencia; confirmar que la URL sea la correcta y siempre inicie con https; corroborar que los mensajes no tengan faltas de ortografía y observar los comentarios de otros usuarios.