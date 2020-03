Fideicomiso dará a ambulantes apoyo de $6 mil: Barrios

Ciudad de México. Alrededor de cinco mil comerciantes del espacio público recibirán como apoyo durante la emergencia por coronavirus seis mil pesos, anunció la dirigente del comercio en vía pública aglutinando en la Asociación Legítima Cívica Comercial A.C., Alejandra Barrios Richard.

Dicha ayuda será en dos partes “hoy el 50 por ciento y en 15 días más el otro porcentaje” dijo la dirigente quien señaló que los recursos que se destinarán a los vendedores provienen del Fideicomiso que fundaron desde hace más de 45 años y en el cual han depositado sus aportaciones para las diversas actividades en el sector.

Dicho Fideicomiso está administrado por el grupo bancario Santander y supervisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, añadió.

Con los recursos recaudados en este fideicomiso, durante el año se otorgan despensas y ayuda para sepelio a los agremiados, además se realizan los festejos del día del niño, de la madre, del padre, en donde se les regalan enseres domésticos, ropa y juguetes.

Asimismo, se patrocinan equipos de futbol, box y se hacen donaciones a grupos de deportistas no sólo de la Asociación sino también a reclusos o reclusas, indicó.

Además, del Fideicomiso también se ha apoyado a la población con toneladas de víveres cuando han atravesado situaciones difíciles como huracanes o terremotos.

Barrios Richard dijo que durante 45 años la asociación que encabeza ha ayudado socialmente a sus agremiados , “cientos de ellos tiene su casita gracias al Fideicomiso, y sus hijos han terminado alguna carrera”.

Agregó que “en estos momentos no podemos dejarlos solos debido a que van al día, es decir si venden hoy comen y si no se quedan con el estómago vació pero no sólo él o ella sino toda la familia”.

Barrios Richard, señaló que “el apoyo no es suficiente, me queda claro pero si puede amortizar un poco su economía, claro que los vendedores también tenemos miedo al contagio pero si no salimos, insisto, no comemos”.