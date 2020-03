Pide Sheibaum a capitalinos no relajar medidas preventivas ante Covid19

Ciudad de México. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que este sábado se registró un incremento en la movilidad de personas en comparación con el resto de la semana, pese a las recomendaciones de mantener una sana distancia y reguardo en casa para evitar contagios de Covid-19; por lo que hizo una llamado a que “no haya un relajamiento” en llevar a cabo las medidas para evitar contagios.



En conferencia de prensa, enfatizó que en la capital del país “jamás se va a decretar un estado de sitio”, al señalar que “vivimos en una democracia y nosotros creemos en la gente”, al tiempo que anunció que a más tardar el martes se darán a conocer nuevas acciones con el propósito de detener la cadena contagios relacionadas, por ejemplo, con establecer horarios para ciertas actividades.



Manifestó que en esa contingencia, el gobierno tiene una tarea que no se puede eludir, pero que la política de quedarse en casa que se está implementado es una responsabilidad que deben asumir todos y es fundamental que los ciudadanos cuiden su salud y la de los demás.



“Esto es algo (Covid-19) de lo que vamos a salir adelante en la ciudad de la mejor manera, estamos trabajando en tener mayor capacidad hospitalaria, todo en coordinación con el gobierno de Mexico”, expresó.



Ayer el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, manifestó que menos de 30 por ciento de los ciudadanos en el país han seguido las medidas de sana distancia y resguardo en casa, mientras que hoy Sheinbaum Pardo, dijo que en promedio entre el lunes y viernes pasados, la reducción del tráfico vehicular y en el transporte público fue de alrededor de 60 por ciento en promedio.



Sin embargo, admitió que el sábado hubo un incremento de la movilidad social en comparación con la registrada el viernes, por lo que hizo un llamado a a tomar las medidas dictadas por las autoridades sanitarias y mantenerse en casa.



“Ayer sábado tuvimos más gente en la calle, no como cualquier sábado, pero sí hubo más personas, por lo que el llamado es que la gente se quede en cada, particularmente aquellos que tengan síntomas”, expresó.



La jefa de Gobierno, afirmó que la respuesta de los capitalinos a las medidas establecidas ha sido muy importante y se debe reconocer, pero, agregó, que se requiere que aún más personas las lleven a cabo para evitar situaciones como desbordar la capacidad sanitaria.



Por lo pronto, dijo, mañana se emitirá un comunicado para que los empleados de la administración pública local que no realice actividades sustantivas se queden en sus casas, sin necesidad de que se tengan que inscribir en un ninguna plataforma para justificar la inasistencia a los centros de trabajo.