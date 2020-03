Expertos de la Ibero y UAM prevén alza exponencial de casos de Covid-19

Ciudad de México. Aún con las medidas preventivas aplicadas por el sector salud a nivel nacional, para tratar de reducir el contagio del Covid 19, es inminente que en las próximas dos semanas en México aumente de manera exponencial el número de personas con la enfermedad infecciona causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

Así lo señalaron investigadores de las universidades Iberoamericana (Ibero) y de la Autónoma Metropolitana (UAM), quienes alertaron del contagio comunitario o local de la enfermedad, provocada por las condiciones de las grandes ciudades que tiene el país, aunque las medidas tomadas ayudan a frenar el avance en el contagio.

César Hernández Guerrero, químico bacteriólogo parasitólogo y académico del Departamento de Salud de la Ibero Ciudad de México, estimó que en la capital del país seguramente habrá una elevada tasa de contagios, debido a las condiciones propias de la urbe, como es el hecho de que la gente viaja hacinada en el transporte colectivo, donde es posible que una persona enferma llegue a infectar a otras.

Aunque no considera del todo posible replicar eso en México para contener al coronavirus, porque es difícil parar por completo las actividades cotidianas, por ejemplo, de los 20 millones de personas que pueblan la Zona Metropolitana del Valle de México, dijo que no se debe asumir la postura de que no pasa nada y, por el contrario, aceptar que es imperativo, para evitar la propagación de esta enfermedad, iniciar el distanciamiento y aislamiento social, que en el mejor de los casos podría durar 12 semanas, es decir, tres meses.

Dijo que de las naciones en las que esta enfermedad ha entrado en Fase 1 (los infectados contrajeron el virus en otro país), o la Fase 2 (cuando hay transmisión entre habitantes locales), hasta ahora solo Rusia y Corea del Sur han logrado detener su propagación, al haber impuesto medidas drásticas de aislamiento, que implicaron cerrar sus fronteras e impedir a la gente ir a sus trabajos y escuelas, para obligarlas a permanecer en sus casas, lo que les ha permitido reducir los índices de contagio y mantener bajo el número de muertes por Covid-19.

A su vez, Francisco Oliva Sánchez, académico en la UAM Xochimilco, señaló que la presencia del brote comunitario, en este caso del Covid-19, forma parte de la historia de cualquier nuevo agente, como lo es el coronavirus SARS-CoV-2, ya que “es la naturaleza del virus”, aun con las medidas de prevención tomadas.

Incluso, dijo que este es un virus que llegó para quedarse y una vez que pase la pandemia formará parte “de las opciones para que nos dé síndrome catarral común, tal como pasó con la influenza H1N1 en 2009”, que forma parte de las gripes estacionales.

Además, dijo que tampoco se puede hablar en este momento de una vacuna, pues sólo se sabe de varios ensayos clínicos en China, Corea del Sur, Gran Bretaña, Estados Unidos y otros países, toda vez que estos procedimientos implican varias fases, que por más rápido que se pretendan desarrollar son lentas.

“Hay un reporte de que en Estados Unidos fue aprobada la primera vacuna en un sujeto humano, una mujer, en el Instituto de Alergias, pero los ensayos tienen que cumplir diferentes etapas, al menos tres, y la cuarta es cuando se libera o se puede probar en población abierta”, señaló.