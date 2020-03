Congreso de la CDMX sesiona sólo con 36 legisladores por Covid-19

Ciudad de México. Con sólo 36 legisladores de Morena, PVEM, PT, la Asociación Parlamentaria Encuentro Social e independientes, iniciaron los trabajos del pleno en el Congreso de la Ciudad de México al cumplir los grupos parlamentarios del PAN, PRD y PRI su advertencia de ausentarse para evitar contagios de Covid-19.

Previo a la instalación de los trabajos, diputados de Morena reprocharon la ausencia de los legisladores de oposición aunque dijeron que la respetan y evidenciaron la presencia de algunos asesores del PAN y PRI.

La coordinadora de Morena, Martha Ávila Ventura, dijo que este no es momento para que las instituciones deban cerrar y alertó contra la intención de “desestabilizar” los trabajos del legislativo al desmentir “rumores” sobre algunas personas contagiadas en el Congreso. “Nuestra responsabilidad como legisladores está aquí, dando la cara ante los ciudadanos, este Congreso ha tomado las medidas preventivas y vamos avanzando bien”, apuntó.

Los independientes Evelyn Parra Álvarez y Fernando Lerdo de Tejada, quienes renunciaron a sus bancadas de origen, PRD y PRI, respectivamente, contaron entre los asistentes, al destacar éste último la importancia de que se escuchen voces de oposición en el legislativo, sin por ello dejar de alertar sobre la gravedad de la situación que enfrenta la ciudad por la pandemia.

“Cumplamos la obligación que tenemos de estar aquí presentes, pero cumplámosla para bien, para proponer alternativas, para discutir temas, para ver qué aportaciones podemos hacer desde este Congreso para apoyar la crisis que se viene”, señaló.

El morenista Carlos Hernández Mirón reconoció a las bancadas que “no abandonaron el barco”, mientras los legisladores de oposición, aunque mandan a sus asesores, ven el desarrollo de la sesión desde sus monitores y dispositivos en sus casas, pues si bien desde ayer la página del Congreso está inactiva por fallas en su servicio de Internet, se transmite por las plataformas de YouTube y Facebook.

Los posicionamientos iniciaron a partir de que el diputado de Morena, José Martín Padilla, pidió a la presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales Herrera, instar a los asesores de los diputados que no están presentes a retirarse, “toda vez que sus diputados están resguardados en su casa y ponen en riesgo a su personal”.

El también morenista Carlos Alonso Castillo Pérez, de Morena, sostuvo que la decisión del Congreso de mantener las sesiones del pleno manda un mensaje de empatía con las personas que tienen que salir para ganarse el pan día con día.

La diputada Guadalupe Chavira de la Rosa propuso respetar la decisión de los legisladores que se ausentaron, no hacer escarnio político en este momento para no ahondar en las diferencias y avanzar en los trabajos que requiere la ciudad.

En el mismo sentido se pronunció su compañero Eduardo Santillán Pérez, al recordar que Constitución local señala que el Congreso debe sesionar dos veces por semana durante los periodos ordinarios y debe ser una muestra de la pluralidad y diversidad política de la ciudad, es evidente que “está incompleto cuando no existe esa pluralidad y esa diversidad, que al igual que mis compañeros no comparto la opinión de las y los diputados que decidieron de manera libre no asistir a esta sesión, no la compartimos, pero al mismo tiempo la respetamos”.