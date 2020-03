Sheinbaum llama a no hacer compras de pánico por el coronavirus

Ciudad de México. El Gobierno de la Ciudad de México destinará 100 millones de pesos para atender la emergencia por el coronavirus Covid-19 en caso de llegar a las fases 2 y 3 de contagios comunitarios, señaló Claudia Sheinbaum Pardo, quien agregó que no es necesario que los ciudadanos hagan compras de pánico, pues no se tiene contemplado el cierre de establecimientos comerciales.

Respecto de los 100 millones de pesos que se destinarán a la atención de la emergencia, Sheinbaum Pardo expresó que se obtendrán del mismo Presupuesto de Egresos aprobado para este año, por lo que se reorientarán recursos en obras que se pueden posponer y hacer frente a la emergencia en caso de llegar a las fases de contagios comunitarios.

Por lo pronto, dijo, la Secretaría de Salud local hace compras adicionales a las ya programadas con el propósito, por ejemplo, de tener mayor sanitización en el transporte público, así como insumos para hospitales como respiradores y gel antibacterial.