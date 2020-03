No es necesario cancelar eventos masivos por Covid-19: Sheinbaum

Ciudad de México, La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que dos actividades públicas que no tienen impacto económico serán suspendidas, como parte de las medidas adoptadas en la ciudad de México para evitar los contagios del coronavirus Covid-19, pero, reiteró que el festival Vive Latino se mantiene en firme.



En conferencia de prensa, la mandataria detalló que se trata de una clase masiva de box que se tenía programada en la explanada de la alcaldía Iztapalapa, con la que se buscaba romper un récord guiness, y la final de las olimpiadas comunitarias en el Zócalo capitalino.



Aseguró que de acuerdo con los protocolos internacionales no es necesario cancelar eventos masivos, porque aún se está en fase 1 con contagios importados, pero en aquellos casos, donde se pueda posponer algún evento y no hay ningún impacto económico, se hará.



Dijo que también se reforzará la vigilancia epidemiológica en la Unidad Sanitaria en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México y se intensificará una campaña de información para que la población conozca qué debe hacer en cada fase de la epidemia.



La secretaria de Salud, Oliva López, destacó que es importante no adelantar escenarios, ni hacer eco de rumores ni noticias falsas, porque se genera estrés y pánico en la población.



Apuntó que se cuenta con la capacidad de respuesta para atender esta pandemia de la que se tienen cinco casos confirmados en la ciudad de México, todos ellos importados.