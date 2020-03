Juez dicta prisión preventiva a presuntos asesinos de Abril

Ciudad de México. Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Rodolfo Daniel N y Juan Carlos N, los dos presuntos autores materiales del asesinato de Abril Cecilia Pérez .

El fiscal antisecuestro, Luis Fernando Trejo Vargas, dijo que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) presentó “datos contundentes para acreditar precisamente el delito de feminicidio, por lo que podrían alcanzar una pena de 70 años de prisión al encontrárseles culpables por este hecho delictivo”.

En la audiencia, la defensa de los presuntos asesinos de la mujer, solicitó la duplicidad de término constitucional para que se defina su situación jurídica.

Será el 11 de marzo a las nueve de la mañana cuando el juzgador determine si los vincula a proceso por el feminicidio de Abril Cecilia y en ese momento s e presentarán las pruebas de cargo y descargo de ambas partes. .

La diligencia se realizó este sábado a puerta cerrada en las salas de oralidad del Tribunal Superior Poder Judicial de Ciudad de México en la colonia Doctores.

Los inculpados fueron trasladados nuevamente al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Trejo Vargas dijo que los imputados se reservaron su derecho a declarar, y aunque estaban registrados defensores privados al final no acudieron y su defensa fue pública, pero no descartó que en la continuación de audiencia pueda presentarse la defensa particular.