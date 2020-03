Diputadas abogan por visibilizar a la mujer en espacios públicos

Ciudad de México. Diputadas de Morena, PT y PVEM en el Congreso de la Ciudad de México, junto con el Colectivo Ke Ku Nei (que resisten) realizaron una intervención urbana en las escalinatas del recinto legislativo para visibilizar a las mujeres en el espacio público.

A partir del mural: “Sembrando rebeldía, Cosechando libertad” sobre un templete, se colocó una banca con candiles a los lados que simbolizan la luz, la seguridad y el espacio de descanso en el regocijo de la justicia y la paz, explicó la diputada de Morena, Donají Ofelia Olivera.

Alrededor se instalaron afiches de mujeres escritoras, pintoras, revolucionarias e insurgentes como Sor Juana Inés de la Cruz, Rosario Castellanos, Nahui Olin, Leona Vicario y Cármen Serdán, con la fundadora del Frente Único Pro-Derechos de la Mujer, Benita Galeana.

La coordinadora del grupo Parlamentario de Morena, Martha Ávila Ventura, dijo que la ciudad está llena de calles, avenidas y estaciones del Metro con nombre de personajes hombres y muy pocas de mujeres.

"Esta situación podría parecer para muchos algo irrelevante, lo cierto es que lo que no se quiere ver, se invisibiliza, y que los nombres de nuestra hermanas literatas, revolucionarias, científicas, políticas, no están en el espacio público como forma de recordar su memoria y sus aportes, es simplemente olvidar que la historia se construyó con las mujeres, no al margen de ellas", apuntó.

Acompañaron el acto la también morenista Valentina Batres, las diputadas del PT, Jannete Guerrero Maya, Leonor Gómez Otegui y Lilia Sarmiento, así como Teresa Ramos Arreola del PVEM.