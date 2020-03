Ramírez Cuéllar niega imposición de candidatos en Morena

Ciudad de México. El dirigente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, solicitó esperar los plazos correspondientes en torno a las candidaturas para los procesos electorales locales que tendrán lugar este año; lo anterior ante acusaciones de militantes en Hidalgo sobre una presunta imposición de candidatos ex priístas.

“Ahorita no estamos viendo nombres ni nada”, expresó el dirigente morenista aunque no cerró la puerta a ex integrantes del PRI para ocupar alguna de las candidaturas para renovar las 84 presidencias municipales hidalguenses en el proceso electoral del próximo 7 de junio. “Morena tiene una base de militantes y de posibles candidatos o candidatas muy buenas. Nuestro partido está abierto (aunque) evidentemente tiene prioridad la gente que comparte el proyecto de la Cuarta Transformación”.

Ayer, jueves, se llevó a cabo una reunión del Comité Ejecutivo Nacional -a la que acudió la secretaria general Yeidckol Polevnsky- en la sede de este organismo en la colonia Viaducto Piedad.

A las instalaciones acudieron también militantes morenistas, en particular de Ixmiquilpan, Hidalgo, quienes expresaron hartazgo “por tanto chapulín”; ello en referencia a una presunta imposición de candidatos del llamado Grupo Universidad, cercano al ex rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo y ex priista Gerardo Sosa Castelán.

Ante ello Ramírez Cuéllar les expresó: “nosotros no hemos tenido ninguna reunión con ningún grupo en especial. Es totalmente falso que estemos apoyando al grupo Universidad o al grupo de fulano de tal”.

También señaló al diputado federal de la bancada morenista Sergio Mayer de intentar infiltrar a legisladora local del PAN, Areli Maya Monzalvo como candidata a Alcaldesa de Morena en el municipio de Mineral de Reforma en Hidalgo.

Por otro lado, en reunión del CEN se aprobó la primera fase para la convocatoria de candidatos de los procesos electorales de Hidalgo y Coahuila de este año.

También fue aprobado el convenio de coalición signado la víspera entre dirigente interino de Morena y el Presidente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya para el proceso electoral de Coahuila.

Ramírez Cuéllar informó asimismo que el próximo 15 de marzo habrá Consejo Nacional para discutir, en su caso, las candidaturas comunes de Hidalgo.

Tras la reunión del CEN, la secretaria general del partido guinda, Polevnsky, informó que la entrega-recepción de la presidencia y la secretaría de finanzas de este organismo político culminará la semana entrante. Ayer se entregó formalmente la secretaría de organización.

Ramírez Cuéllar precisó que lo relativo a lo jurídico, administrativo y financiero se realizará el próximo jueves.

El dirigente interino confirmó, por otro lado, que el Instituto Nacional Electoral (INE) les regreso los 206.7 millones de pesos de recursos públicos que corresponden al 75 por ciento de sus prerrogativas correspondientes a enero y febrero. Ello luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocara el acuerdo sobre la disminución.

Al respecto, Polevnsky dijo: “Se me hace horrible nada más de pensarlo, yo sigo convencida que por lo menos el 75 por ciento de las prerrogativas se le deben devolver para que se vayan a la Tesorería y el presidente de la República pueda aprovechar esto para dónde más falta hagan, yo voy a platicarlo con Alfonso y estoy segura que va a estar en la misma línea”.