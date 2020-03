Indagan origen de las amenazas de ataques con ácido a feministas

Ciudad de México. La policía cibernética investiga la procedencia de las amenazas en redes sociales sobre ataques con ácido a los grupos feministas que participen en la marcha del 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, informó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández.

Señaló que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) inició pláticas con Facebook y Twitter para dar de baja las cuentas donde están surgiendo estos mensajes de odio, que constituyen un delito y son un intento por desmovilizar y sembrar miedo, y en las que se les amenaza con enjambres de abejas .

Para ello, un total de 100 trabajadoras de la CDH se encargarán de proteger a quienes asistan a la marcha, en la cual se prevé una amplia convocatoria –se estiman alrededor de 20 mil–, y cualquier cosa que vean antes o en el transcurso, se acerquen a las compañeras que van a estar perfectamente acreditadas , dijo.

Al término del acto de disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad institucional que ofreció la FGJ y el Poder Judicial por el caso Carlos Sinuhé Cuevas Mejía, explicó que las denuncias recibidas por los colectivos fueron remitidas a las autoridades capitalinas.

La Policía de Ciberdelincuencia Preventiva se encargará de realizar el monitoreo de redes sociales y sitios web en general, a fin de detectar los sitios donde se registraron estas amenazas de rociar ácido e incluso cuáles son los más corrosivos, a fin de identificar al o los grupos que los enviaron.

Exhortó a quienes tengan contacto con estas amenazas a comunicarse a la comisión, donde necesitamos no las fotos de pantalla, sino la liga, porque es ahí donde podemos empezar a investigar su origen y actuar en consecuencia .

La fiscal Ernestina Godoy me comentó que ya volvieron a hacer pláticas con Facebook y Twitter para dar de baja las cuentas donde están haciendo estos llamados al odio, que además están penados .

Consideró que estas amenazas son un intento para sembrar miedo, porque es poco factible que lleven un enjambre de abejas, pero eso no quita que sean mensajes de odio y un delito a perseguir. Por lo tanto, necesitamos no ponernos a averiguar si es factible o no, sino investigar para prevenir .

La CDH ha mantenido contacto con los colectivos porque “nos han llegado bastantes fotos de pantalla –esas igual se están enviando a la policía–, pero si nos envían las ligas podemos hacer más, ubicar la ruta de donde están saliendo, pues es más factible de investigar”, expuso.