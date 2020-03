Informan excepciones sobre el uso de bolsas de plástico en la CDMX

Ciudad de México. La directora General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina (Sedema), Andrée Lilian Guigue Pérez, informó ante diputados del Congreso capitalino, recicladores e industriales de plásticos, que ya se reformó el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos para aclarar la prohibición de expender en bolsas de plástico productos como frutas, verduras, semillas, hierbas, cereales y otros similares,

Durante una mesa de trabajo convocada esta tarde por la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, la funcionaria explicó que en la modificación a la norma, publicada anoche en un número bis de la Gaceta Oficial, se señalan además los alimentos que por razones de inocuidad y sanidad, sí tendrán permitido el uso de bolsas de plástico como carnes frescas, cárnicos como jamón y salchichas, así como lácteos como quesos y crema.

La reunión, en la que también participaron funcionarios de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y la Secretaría de Desarrollo Económico se tornó ríspida cuando la funcionaria, intentó retirarse después de su exposición pese a que la presidenta de la Comisión, Teresa Ramos Arreola, del PVEM, aclaró que de manera anticipada al confirmar su asistencia advirtió que se tendría que retirar para atender una reunión con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Para atemperar los reclamos de los recicladores, debió intervenir la vicepresidenta de la comisión, Guadalupe Chavira de la Rosa, quien ofreció que la funcionaria permaneciera unos minutos más en la mesa para escuchar y responder a sus planteamientos, en los que coincidían en revertir la prohibición de los plásticos de un sólo uso, concepto que inclusive calificaron como “inexistente” al asegurar que todo plástico es reciclable y afirmar que el reciclamiento de dichos compuestos tiene más efectos negativos en el medio ambiente que producir papel.

Guigue Pérez reiteró a su vez la ley está publicada y no hay marcha atrás; aseguró que en los sondeos con la población más del 90 por ciento de la población está de acuerdo con la medida e inclusive ayer la Organización de las Naciones Unidas hizo un reconocimiento a la Ciudad de México por sus acciones para disminuir la comercialización, distribución y entrega de plásticos de un solo uso.

Agregó que no obstante la decisión del gobierno de la ciudad de mantener la restricción, “no porque queremos, sino porque estamos convencidos de que eso es lo que se tiene que hacer”, se mantiene abierto el diálogo con los recicladores de plásticos --y aunque la mayoría no son de la Ciudad de México-- para buscar alternativas sobre el tipo de bolsa que podrán producir, como las bolsas compostables para la disposición de residuos orgánicos o las bolsas para mantener la inocuidad de los alimentos, que no son compostables pero tampoco deben ser ciento por ciento recicladas, así como para su reconversión industrial.