Estrategia para casos confirmados de Covid-19 es de “mitigación”: Sedesa

Ciudad de México. El subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos de la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa), Juan Manuel Esteban Castro Albarrán, señaló a diputados del Congreso de la Ciudad de México que la estrategia en la entidad ante el reducido número de casos confirmados de coronavirus Covid-19 no es de contención, sino de “mitigación”, e indicó que el Laboratorio Estatal de Salud Pública adquirió 400 nuevas pruebas, disponibles para casos sospechosos.

“No hay razón para cerrar fronteras, cancelar vuelos ni actos masivos. Vamos a tener casos y estos se van a seguir informando y si hay una situación que se deba informarse a la población de manera urgente así se hará”, señaló.

Admitió que hay cierta preocupación que ha sido expresada con pánico en cierto sector de la población, no puede ser respondida con ese tipo de medidas. “Lo que nosotros estamos haciendo es mitigar, vamos a tener casos y esos casos se van a seguir informando lo que ocurre, día con día, no vamos a ocultar nada”.

Explicó que el primer caso confirmado, atendido en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y que ya fue dado de alta, en realidad no requería de hospitalización porque no estaba grave, pero se ingresó porque “en epidemiología lo denominamos caso índice, caso indicativo, estábamos en alerta epidemiológica –que no alarma– o sea atentos a la posible aparición de un caso en cualquier punto del país y esa alerta ocurrió” y si bien ya no representa un riesgo de contagio está en seguimiento extremo.