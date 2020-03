Llama AMLO a GCDMX cumplir con Irma Reyes en caso Fátima Cecilia

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las autoridades de la Ciudad de México a que se informe de la colaboración que tuvo Irma Reyes, tía de Mario Alberto “R”, a quien se le señala junto con Giovana “C” del feminicidio de la niña Fátima, y si ayudó a su localización, se considere ofrecer la recompensa que anunció el gobierno capitalino.

La semana pasada, la Fiscalía de la Ciudad de México detalló que nadie había pedido la recompensa de dos millones de pesos que se ofreció a quien aportara información que permitiera la detención de los responsables, a la vez que aseguró que las detenciones se concretaron por un trabajo de investigación.

Este lunes, en su conferencia matutina, el Jefe del Ejecutivo indicó que ante el asesinato “lamentable y brutal”, la ayuda de la señora Irma Reyes “es un ejemplo” y “debe el gobierno de la Ciudad cumplir con su compromiso e informar sobre el apoyo que dio la señora. El informe que se tiene es que sí ayudó la señora; hubo trabajo de investigación también, hay cosas que por el debido proceso no se puede decir, pero hubo investigación, actuó muy bien el gobierno de la Ciudad de México”.

Frente este tipo de “crímenes horrendos que generan preocupación” en la sociedad, el mandatario aseguró que ya no hay impunidad.

“El que la hace la paga, no es que se comete un crimen y hay impunidad, eso se acabó; puede ser que lleve tiempo porque hay que hacer investigaciones, pero se trabaja todos los días para el esclarecimiento de crímenes. No hay impunidad porque no es el tiempo de (Felipe) Calderón, en que el secretario de seguridad era (Genaro) García Luna”.

La colaboración de la señora Irma, dijo, se da porque la gente “ahora está más consciente, más informada, es un pueblo avispado. Tenemos ojos por todos lados, oídos por todos lados, que nos ayuda la gente”.

Insistió que en este tipo de casos se pude realizar detenciones porque ahora las instancias de inteligencia no se dedican a espiar a opositores como “se dedicaba antes el Cisen”. “No estamos espiando a ningún opositor, a ningún conservador. Pueden hablar por teléfono con toda seguridad”.