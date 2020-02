Prima de "El Lunares" enfrentará en libertad proceso judicial

Ciudad de México. La prima de Óscar Andrés Flores Ramírez, "El Lunares", presunto líder de la organización criminal la Unión Tepito, quien fue detenida con mariguana, un arma de fuego, dos cargadores y una báscula gramera, en la colonia Morelos, en Cuauhtémoc, llevará en libertad el proceso judicial en su contra por los delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, y cohecho, luego de que un juez de control fijó a Luz María Ramírez Ortiz la medida cautelar de que se presente a firmar cada quince días durante los dos próximos meses.

Aunque la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó la semana pasada que se logró su detención como parte de un cateo que se realizó a dos inmuebles de una unidad habitacional, aledaña a la calle Jesús Carranza, en la colonia Morelos, durante la audiencia inicial --que se realizó el pasado 21 de febrero-- el agente del Ministerio Público no refirió esa información, tampoco información acerca del aseguramiento del arma de fuego ni los cargadores.

El juez de control de la audiencia inicial determinó vincular a proceso a la prima de "El Lunares" cuyo nombre legal es Luz María Ramírez Ortiz -- y no Tania Ramírez Ortiz, como se conoció el pasado 20 de febrero— fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria, y declaró como legal su detención.

Autoridades ministeriales prefirieron no dar detalles de la indagatoria como el monto que presuntamente ofreció a los agentes de la FGJ que la detuvieron para no ser detenida y presentada ante un juez, cuya situación también se conoció en la audiencia y no cuando la FGJ anunció su aprehensión.

Junto con Luz María Ramírez Ortiz, fueron detenidos Juan Vega Jiménez y Axel Sánchez García, quienes también lograron llevar el proceso en libertad; es decir que los tres fueron detenidos en una vivienda como parte del cateo que se realizó en una unidad habitacional, en la colonia Morelos.

Sin embargo, en otra audiencia, el criterio que aplicó un juez distinto que conoció del caso de otros tres detenidos, pero en una segunda vivienda de la misma unidad habitacional no fue el mismo, porque a ellos se les dictó la prisión preventiva justificada y se fijó un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

La resolución judicial se resolvió distinto a pesar de que se trata de los mismos delitos, es decir, contra la salud y cohecho.

En los dos cateos los agentes de la FGJ también detuvieron a dos menores de edad.