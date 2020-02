Detienen al operador financiero de Miguel Ángel Mancera

Ciudad de México. Miguel Ángel Vásquez, quien fuera el operador financiero del gobierno de Miguel Angel Mancera Espinosa, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, en la colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón.

Quien fuera el subsecretario de Capital Humano de la anterior administración y encargado de la política laboral de la capital del país, fue aprehendido cuando la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina cumplimentaba una orden de cateo.

Vásquez es acusado de uso indebido de atribuciones y delitos cometidos por servidores públicos, luego de que como presidente del Consejo de la Caja de Previsión de la Policía, presuntamente dejó de pagar las aportaciones de jubilados y pensionados del ISSSTE, ocasionando un daño a la hacienda pública local por mas de 293 millones de pesos.

En las primeras horas de este jueves se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Vásquez quien fue detenido en diciembre pasado pero el ex funcionario presentó una suspensión provisional de amparo para evitar su detención por lo que se le dejó en libertad.

Miguel Ángel Vásquez fue detenido en la colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón. Foto La Jornada

El vocero de la FGJCDMX, Ulises Lara López, señaló que el amparo que tiene vigente era por otro ilícito y no por su participación en dejar de pagar las aportaciones de jubilados y pensionados al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal (Caprepol), lo que significa un daño a la hacienda pública de 293 millones de pesos.

Como presidente suplente tenía conocimiento y junto con otros tres ex servidores, vinculados a proceso está semana, actuaron de forma orquestada, por lo que estamos realizando una investigación muy sólida de cómo se comportaron estas personas, para llevarlos ante juzgados. Advirtió que “vamos a combatir brutalmente los actos de corrupción, no tiene que ver con una persecución”; y aclaró que su detención se dio sin uso de la fuerza durante el cumplimento de una orden de careo en un domicilio de esa colonia, donde el ex funcionario en la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa, se encontraba solo.

El ex funcionario es señalado también por engrosar la nómina de la administración pasada con la contratación de de 32 mil plazas bajo el esquema de estabilidad laboral o nómina, es decir, con contratos anuales y seguridad social limitada, con lo que se benefició a 58 familiares y personas cercanas, entre cónyuges, hermanos y sobrinos.

En la nómina del anterior gobierno de la ciudad había al menos seis familiares cercanos e indirectos de Miguel Ángel Vásquez, la mayoría adscritos a la Secretaría de Finanzas, según un informe de la Unidad de Transparencia de la dependencia dado a conocer en agosto de 2018.

Asimismo, se le investiga por un fraude por más de 190 millones de pesos en la compra de tarjetas de identificación para los empleados del gobierno capitalino, caso por el que en julio pasado fue detenida quien fue pareja sentimental del ex jefe del gabinete del gobierno de la ciudad, Berenice Guerrero Hernández, ex subsecretaria de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas, junto con José Iván Morales Palafox y Gabriel Rincón Hernández, también ex servidores públicos de la misma secretaría.