Protestan mujeres en el ‘Antimonumenta’ por el asesinato de Fátima

Ciudad de México. Mujeres de la organización Crianza Feminista y Mujeres en Resistencia Alternativa se manifiestan en la Antimonumenta, ubicada frente al Palacio de Bellas Artes, para protestar por el feminicidio de la niña Fátima, hallada sin vida el fin de semana pasado, por lo que adelantaron que iniciarán paros laborales, escolares y domésticos a partir de la primera semana de marzo y una movilización nacional para el 8 de marzo, Día internacional de la mujer.

Rosalinda Pimentel, quien forma parte de mujeres en Resistencia Alternativa, mencionó que la protesta es para recordar el feminicidio de la niña Fátima, pero también de todos los menores asesinados que no fueron visibles para las autoridades y ante la falta de justicia.

En la concentración las mujeres gritan: "No, no, no, no es un hecho aislado, los feminicidios son crímenes de estado".

Las mujeres colocaron un memorial en honor a Fátima y escribieron su nombre en el piso con flores colocado en medio de un corazón armado con pétalos de rosa.

También colocaron la fotografía de Fátima, además de veladoras y escribieron en el piso con gis color rosa "México ocupa primer lugar en abuso infantil", entre otras consignas.

Las Mujeres adelantaron que el paro nacional al que convocan consiste en que las mujeres no asistan a sus centros de trabajo tampoco a las escuelas y si se dedican al hogar no realicen ninguna actividad como forma de protesta.

En el memorial colocaron dulces, agua, jugos de fruta, ramos de flores y peluches, pero también instalaron un tendedero en el que las activistas colocan cartulinas con leyendas y datos en los que se refiere que en el país hay 3.6 asesinatos y 4 desapariciones al día de menores, de los cuales 6 de cada 10 corresponden a niñas de entre 13 y 17 años.

Dejaron colgada tela blanca con la leyenda "México Feminicida", que tiene las manos de pequeños pintadas con rojo.