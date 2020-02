Denunciamos la desaparición de Fátima, pero nadie nos hizo caso: familiares

Nosotros seguimos la pista de la mujer que se la llevó de la calle, donde la dejaron sola varias cuadras, y se proporcionó la información a las autoridades, pero hay mucha indiferencia. No confíen en ellas porque no están capacitadas para actuar en estos casos , afirmó uno de los familiares que se identificó como Miguel.

Incluso, agregaron, fue la familia la que proporcionó a las autoridades el video en el que se ve que una mujer se lleva a la niña –el cual obtuvieron de las cámaras de seguridad de comercios de la zona donde ocurrieron los hechos en la colonia Santiago Tulyehualco–, porque las del gobierno capitalino no sirven.

Sonia López, tía de Fátima, acusó que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) no hizo nada para que Fátima tuviera los cuidados debidos, pese a que se le informó que la madre de la niña padece de una enfermedad mental, por lo que no tenía las condiciones para hacerse cargo de la menor.

Al respecto, el DIF local informó que en 2017, familiares de Fátima solicitaron asesoría para iniciar un proceso de guarda y custodia de la niña, al señalar que existía descuido y negligencia de la madre y su padrastro. Incluso, en 2015 denunciaron ante a dicha instancia, tanto local como federal, que la niña sufría de maltrato emocional.

Miguel señaló que desde el principio la autoridad actuó con negligencia, pues el Ministerio Público de Tláhuac se negó a levantar la denuncia la noche del 11 de febrero, por lo que la madre tuvo que esperar al día siguiente para hacerlo en Azcapotzalco ante la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas.