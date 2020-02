Hay filtraciones en la FGJ y en la SSC, admite la jefa de Gobierno

Manifestó que esto no requiere ser legislado, toda vez que es un tema complejo, pero se pronunció por que entre los periodistas y los propios medios de comunicación haya solidaridad con las victimas, de tal manera que ese tipo de imágenes no sean publicadas, independientemente de las sanciones por las filtraciones.

En cuanto a la difusión de esas fotografías, manifestó que respetando la libertad de expresión y de prensa también tiene que haber una responsabilidad de los medios de comunicación, porque las imágenes publicadas, no solamente la filtración, también generan, no sé por qué razones, morbo por otras cosas; es una violación a los derechos humanos de una víctima .

Por separado, Godoy Ramos informó que los primeros respondentes y peritos presuntamente relacionados con la filtración de imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla fueron citados a declarar y se analiza presentar una iniciativa que sancione de manera ejemplar la difusión de fotografías de personas víctimas de algún delito.

Al participar en la conferencia Armas contra el delito financiero, señaló que esta vez, me parece, fue excesivo, fue una ofensa no solamente a la familia, a las mujeres que ni muertas nos respetan, sino que fue una ofensa a la sociedad. Esto no podemos permitirlo .

Reconoció que no es la primera vez que sucede, por lo que antes como Procuraduría General de Justicia y ahora como fiscalía se han iniciado carpetas de investigación y sancionado a quienes tienen el deber de guardar con sigilo los documentos y las imágenes que tenemos a nuestro cargo.

Agregó que se trata de un hecho tan lamentable y tan indignante que se investigará a fondo, pero queremos ir más allá porque es un asunto que tenemos que combatir , por lo cual se analiza una iniciativa para que se sancionen estas filtraciones, que no afectan la indagatoria que se lleva a cabo.

Por su parte, la Subsecretaría de Sistema Penitenciario reforzó la vigilancia de Erick Francisco N, acusado del feminicidio de Ingrid, quien fue ingresado en el Centro Varonil de Rehabilitación Sicosocial ante el temor de que atente contra su vida.