Sarampión, más contagioso que el coronavirus: Sedesa

Ciudad de México. El coronavirus o Covid-19 no tiene lógica de epidemia en el país ni en la ciudad, incluso es más contagioso el sarampión, afirmó Oliva López Arellano, secretaria de Salud local (Sedesa).

Durante la mesa de trabajo que sostuvo con diputados del Congreso, la funcionaria dijo que no hay ningún caso confirmado por Covid-19 en la capital, sin embargo, las autoridades implementan protocolos de seguridad y vigilancia en el Aeropuerto Internacional capitalino (AICM).

“Por la letalidad que tiene, por cómo se ha expandido en el mundo, su capacidad de contagio, no es tan contagioso. Por ejemplo, una persona con sarampión contagia entre 12 a 18 personas, es contagiosísimo; este (coronavirus) no es tan contagioso pero de todos modos hay que estar alerta, y por el comportamiento de la epidemia creemos que no hay problema”.

Informó, además, que la Ciudad de México tiene listas 200 pruebas para aplicar en casos sospechosos.