Impera la opacidad en el gasto de prerrogativas, admiten diputados

Ciudad de México. En el Congreso de la Ciudad de México impera la opacidad en el gasto de sus prerrogativas, reconocieron diputados locales.

Luego de que se dio a conocer la existencia de un fondo millonario de recursos para los grupos parlamentarios y el trabajo legislativo, el coordinador de la asociación parlamentaria Encuentro Social, Fernando Aboitiz, afirmó que el dinero se destina principalmente a la contratación de personal y labores territoriales; sin embargo, dijo, no es fiscalizado.

Incluso si quieres presentar notas (de comprobación de gastos) no te las aceptan porque son gastos que no se deben comprobar. No veo mal que existan los recursos, veo mal que sea discrecional , señaló Aboitiz.

En su opinión, el recorte de 400 millones de pesos que serán destinados a la Universidad de la Salud ayudará a que no haya excedentes en el Congreso que se puedan repartir entre los diputados, pues, sin decir nombres, dijo que en anteriores legislaturas se repartían entre 70 mil a 500 mil pesos por cada integrante.

Indicó que presentará una iniciativa a fin de que los congresistas tengan la obligación de comprobar los gastos de las prerrogativas.

En tanto, el diputado Ricardo Ruiz, quien fungió como coordinador de Morena, explicó que estos recursos se distribuyen a todos los diputados por conducto de sus líderes. Al preguntarle cuánto dinero percibe cada congresista, dijo desconocer la cifra, aunque manifestó que el reparto es equitativo.