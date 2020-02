El gobierno no pagará a Danhos y Copri deuda por parque La Mexicana

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que al inicio de su gestión se conoció de este adeudo pendiente, pero se procedió a hacer un avalúo del costo de la obra, cuyo resultado arrojó que, en efecto, no hay que pagar nada por parte del gobierno de la ciudad a los desarrolladores .

Dijo que los empresarios estuvieron de acuerdo con los resultados del avalúo, por lo que se firmó un convenio con las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda y de Finanzas, así como con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y la asociación de vecinos de Santa Fe, con lo que se podrá continuar con la construcción de una plaza comercial que estaba detenida.

En resumen, apuntó, lo que queremos informar es que ha quedado sin efecto esto: que el gobierno de la ciudad no va a pagar ni un centavo y que acabamos de firmar después de haber hecho un avalúo muy minucioso .

Detalló que también quedó sin efecto la acción pública que un grupo de vecinos de Cuajimalpa presentó ante el Tribunal de Justicia Administrativa en contra de la declaratoria de necesidad en el otorgamiento de la concesión para uso y explotación del parque público metropolitano La Mexicana emitida por el gobierno local en noviembre de 2017.

Acotó que si bien no hubo daño patrimonial, porque no se va a pagar nada, la Secretaría de la Contraloría investigará la actuación del ex oficial mayor Jorge Silva y todo lo relacionado con las firmas de documentos, para deslindar responsabilidades.