Sheinbaum: nada que reclamar a Godoy

Ciudad de México. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó que no tengo nada que reclamar a la Fiscalía General de Justicia local, luego de que ésta no ha logrado cumplir la orden de aprehensión en contra del ex director del Instituto de Vivienda capitalino, Raymundo Collins Flores, pese a que, según declaraciones de la titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos, se le tenia ubicado.

Tras darse a conocer que se solicitó a la Interpol emitir una ficha roja para la localización en 194 países del también ex secretario de Seguridad Pública local, manifestó que la fiscalía está en un proceso de mejora permanente y que será ésta la que tenga que informar de todo este proceso.

–¿No hubo ineficacia de la fiscalía para cumplir con la orden de aprehensión contra Raymundo Collins? –se le preguntó.

–Trabaja muy bien la procuraduría, hoy Fiscalía General de Justicia, y la Policía de Investigación. Han ido mejorando mucho las herramientas científicas que utilizan y los distintos métodos; así que yo no tengo nada que reclamar a la Fiscalía General –respondió la titular del Ejecutivo local.