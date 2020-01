Presuntos agentes amenazan a ciudadano en CDMX

Ciudad de México. En redes sociales circula un video en el que se observa a dos personas identificadas como presuntos agentes de la “fiscalía” amenazar a un hombre, que les reclama por estorbar con su automóvil un paso peatonal.

El incidente fue grabado en el cruce de calle Zarco y calle Soto, colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Personal de la #SEIDO @FGRMexico, se molesta porque le pido que permita el paso peatonal. "Me van a dar la última oportunidad si no mis hijos van a ver lo que me va a pasar"

Esto en zarco y soto @GobiernoMX @UCS_GCDMX @Claudiashein @inakimanero @RuidoEnLaRed @isidrocorro #Lord pic.twitter.com/OK7nuY3mIl