Acusan fraude inmobiliario en Lomas de Vista Hermosa, Cuajimalpa

Ciudad de México. Conocidos por haber operado innumerables fraudes inmobiliarios a familias de escasos recursos en la Ciudad de México hace dos décadas, los hermanos Sigfrido y Esteban Molet Guerra junto a su socio Marco Antonio Romo Alcántara, ahora “pretenden apoderarse de un terreno en la colonia Lomas de Lomas de Vista Hermosa, por medio de una escritura pública irregular, yo conozco al propietario original que se llama Rodrigo Vázquez”, denuncio el diputado del PES, Francisco Javier Saldívar.

Uno de los hermanos Molet Gurrera, Sigfrido, refirió el legislador federal, compurgó una condena en el reclusorio norte al ser encontrado responsable del fraude inmobiliario en contra de familias “a las que ofreció departamentos con escrituras que no existían”.

El legislador recordó que, en 1998, “Sigfrido fue aprehendido e internado en el reclusorio norte, acusado de fraude genérico, mientras que su hermano Esteban logró escapar de país y permaneció prófugo en España”.

La denuncia contra obedece a que, en el mes de noviembre de 2017, el notario número 98 de la Ciudad de México, a cargo de Gonzalo Manuel Ortiz, protocolizó un contrato de compra-venta firmado en 1998 entre los hermanos Sigfrid y Esteban Molet como vendedores y la empresa inmobiliaria R. O. Positivo S.A. de C.V., cuyo representante legal es Antonio Romo Alcántara, como parte compradora. El monto de la compra asciende a los 600 millones de pesos.

Sobre el particular, el diputado del PES adujo qué al ser vecino de Cuajimalpa, “conozco sobre el tema, conozco a las personas que han tenido posesión, entre ellos Rodrigo Vázquez, y se les ha querido invadir, y hasta se ha llevado maquinaria para desmontar. Lo más preocupante es la tala de árboles, porque en Cuajimalpa, es una problemática grave el hecho de que estén talando para hacer edificios o casas.”

El representante refirió que se ha manipulado el terreno, ha entrado maquinaria, “y no sé si la alcaldía ha hecho lo propio. He hablado con la gente de Morena para que nos apoye, he pedido una reunión con Rosa Icela Rodríguez, para que nos escuche, porque en las cruces también se están haciendo caminos clandestinos. Todos somos responsables, porque la omisión es un delito, nosotros como servidores públicos tenemos que observar la ley. A mi juicio es que ahí se está cometiendo tala de árboles. En las cruces se están marcando los árboles para derribarlos. Sabemos que los desarrolladores quieren desarrollar los caminos, la rapiña inmobiliaria está en plena efervescencia y es necesario que se implemente el desarrollo y posteriormente el crecimiento”.

Y es que la disputa por el terreno en avenida Tamarindos, en Vista Hermosa contiene irregularidades, como documentos anexos a la escritura original que fueron expedidos en el año 2018, y la operación nunca fue reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.