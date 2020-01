Ubica la PGJ CDMX a ex director del Invi

Ciudad de México. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México tiene ya ubicados al ex director del Instituto de Vivienda, Raymundo Collins Flores, y al ex comisionado de Reconstrucción, Edgar Tungüí, a fin de cumplimentar las órdenes de aprehensión giradas en su contra.

En la inauguración de la oficina del Consejo Ciudadano de Iztapalapa, la titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos, precisó que la coordinación con las diversas fiscalías del país rindió frutos al ubicar al también ex secretario de Seguridad Pública contra quien pesa la orden por el delito de uso indebido del servicio público -delito que no amerita prisión preventiva-, pero se reservó el dar detalles para no afectar las investigaciones.

Mientras, el ex secretario de Obras y Servicios fue ubicado en el extranjero tras solicitar a las autoridades federales su apoyo ante la Interpol para la emisión de la ficha roja.