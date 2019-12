Continúan medidas por contaminación en el Valle de México: CAMe

Ciudad de México. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que continúan las medidas regionales para reducir los altos niveles de contaminación por partículas PM2.5 en la zona noreste del Valle de México.

En su último reporte difundido a las 20 horas, detalló que dos incendios en Chimalhuacán y Texcoco contribuyeron con el incremento de los niveles de partículas y por la tarde se sumó el incendio del Bordo Xochiaca.

Agregó que las condiciones meteorológicas continúan siendo adversas para la dispersión de las PM2.5 en la zona noreste del Valle México: viento débil y estabilidad atmosférica, y destacó que los modelos de pronóstico meteorológico señalan que esta situación se mantendrá por la noche y madrugada de mañana.

A las 11 de la mañana, la CAMe informó que se registraron valores de 155 puntos en el Índice de Calidad del Aire por partículas PM2.5 en la estación Nezahualcóyotl, en el municipio de Nezahualcóyotl.

Ante este panorama, recomendó a la población evitar realizar actividades cívicas, culturales y de recreo, así como hacer ejercicio al aire libre a cualquier hora del día, ya que algunas de éstas pueden incrementar la dosis de contaminantes inhalados.

También, se prohíbe la quema de materiales y residuos, incluyendo las realizadas para adiestramiento y capacitación de personal. En caso de contar con aire acondicionado en oficina, hogar o automóvil, se recomienda utilizarlo en modo de "recirculación”, así como mantener puertas y ventanas cerradas.

De igual manera, se pide reducir la generación y exposición a partículas cuando se está en interiores, no prender velas ni quemar leña, carbón u otros materiales, no fumar, en especial en espacios cerrados y reducir el uso del vehículo particular, además de reportar cualquier tipo de incendio de manera inmediata.