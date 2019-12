Bomberos llaman a prevenir incendios en casa

Ciudad de México. En la temporada por las celebraciones con motivo de la Navidad y el Año Nuevo, los incendios en las casas particulares aumentan en la mayoría de las ocasiones por cortocircuitos en las instalaciones eléctricas, las cuales tienen una sobrecarga ocasionada por la colocación de series navideñas, focos, veladoras artificiales y calentadores, dijo el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, al comentar que también se incrementan los accidentes de tránsito.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, los incendios en los domicilios representan un incremento de hasta 60 por ciento en el periodo de fin de año, por lo que Pérez Cova llamó a los capitalinos a desconectar los aparatos que no sean utilizados durante la noche, como hornos de microondas y televisores, y particularmente a no dormir junto con el teléfono celular conectado a la energía eléctrica.

En Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Coyoacán, Tlalpan y Azcapotzalco ocurre el mayor número de incendios, que del 15 de diciembre hasta la tarde de ayer habían registrado 101 en la capital, entre los que se encuentran forestales y por fuga de gas; pero para el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos más que el incremento de los siniestros lo que preocupa es que con mayor frecuencia ocurren de noche, cuando los habitantes duermen.

“La parte que nos preocupa no es el incendio sino el riesgo, que es mayor porque las personas están dormidas, hay niños, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas, y este tipo de incendio incrementa el riesgo porque para las personas no pueden salir, no pueden evacuar y las llamas se propagan en colchones, en la sala, en los muebles”, explicó.

Mencionó que los tragahumo recibieron capacitación de países como Brasil y Holanda, con lo que perfeccionaron sus habilidades para el rescate de personas.

A diferencia de la labor de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que es de prevención, comentó que los bomberos son reactivos y acuden a los siniestros para responder a la emergencia, pero lograron disminuir a tres minutos el tiempo de salida de la estación y de entre cinco a ocho minutos el de llegada al lugar requerido.