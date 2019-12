Un millón de personas no paga el Metro: Florencia Serranía

Ciudad de México. La directora del Metro Florencia Serranía aseveró que de acuerdo con un conteo de salida realizado en el mes de octubre de 2019, cerca de un millón de personas no registran su acceso al sistema.

Según dicho conteo la afluencia de usuarios al Metro “fue de 6.3 millones de usuarios, sin embargo el registro de ingresos al sistema fue de 5.3 millones de personas, por lo que pidió al público actuar con honestidad,”pagar sus cinco pesitos” y no recargar las tarjetas de acceso en la piratería.

Entrevistada tras el lanzamiento de la campaña “Soy Incorruptible", en el vestíbulo de la estación Revolución de Línea 2, dirección Cuatro Caminos, pidió a los usuarios, pagar su boleto, no saltarse el torniquete, no rebasar la línea amarilla, formarse para abordar los trenes, indicó que la honestidad no es algo que tengamos que exigir si o que tenemos que dar.

“Hoy el Metro de la CDMX es el segundo más barato del mundo y requerimos del apoyo de los usuarios para que una acción fraterna y honesta paguen sus cinco pesitos, y que no vayan a la piratería, necesitamos de todos”, insistió.

“Hicimos un recuento, tuvimos una medición en el Metro y el último lunes de octubre tuvimos una afluencia de 6.3 millones de usuarios ingresando a nuestro sistema eso significa que hemos rebasado una cifra que nadie se atrevía a decir pensábamos que la teníamos pero no la habíamos medido, recordemos que sólo medíamos la entrada, porque sabemos que son 6.3 porque medimos las salidas pero los ingresos del Metro dicen 5.3”, explicó.

Indicó que este problema requiere que primero se reconozca “qué hay una evasión muy grande y una pequeña acción es no estar recargado pirata, otra es no saltar el torniquete, yo creo que es un servicio muy bueno, que es el segundo más barato del mundo y va seguir así, ese es el compromiso que ha hecho la jefa de Gobierno como parte de apoyo al transporte público masivo”, apuntó.