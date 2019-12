CDMX: en la mira, otros colaboradores del gobierno anterior

La defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término legal para que se defina la situación jurídica de los dos ex funcionarios, con lo que la PGJ recordó que aún está pendiente de presentar a Miguel Ángel Vásquez Reyes, quien no fue detenido el jueves porque presentó una suspensión provisional contra la orden de captura.

Por lo pronto, ayer un juez de control dictó la prisión preventiva oficiosa en contra de Sinthya Campos Hernández, ex directora de Desarrollo Profesional de la Oficialía Mayor, y de Joel Pazol Ruiz, ex subdirector de área en la Secretaría de Finanzas, quienes fueron detenidos en dos hechos distintos el pasado jueves por uso ilegal de atribuciones y ejercicio indebido del servicio público.

Por el sigilo de las indagatorias que están en curso, así como por las carpetas de investigación que se integran, la PGJ reservó el número de ex funcionarios que podrían ser imputados por delitos cometidos por servidores públicos en agravio del gobierno de la Ciudad de México.

Sábado 14 de diciembre de 2019. La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México anunció que trabaja en la integración de averiguaciones previas que involucran a otros ex servidores públicos de la pasada administración, quienes presuntamente realizaron acciones que dañaron la hacienda pública local y a los capitalinos.

Se le señala por manejar indebidamente varios millones de pesos del presupuesto 2018 y por operar la promoción de 32 mil plazas con el esquema de nómina 8, que en principio benefició a trabajadores de limpia, pero abrió la puerta a la contratación de aviadores.

En lo que va del actual gobierno se han emitido al menos ocho órdenes de aprehensión en contra de igual número de ex funcionarios y se emitió una ficha roja para la búsqueda, localización y detención de Édgar Tungüí, ex comisionado para la Reconstrucción, de quien se conoció que estaba en Francia, así como de Felipe de Jesús Gutiérrez, ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda.

El pasado 6 de noviembre el ex director de Licitación de Obras de la Secretaría de Obras y Servicios Urbanos en la pasada administración, Enrique Takahashi Villanueva, fue vinculado a proceso por uso ilegal de atribuciones al suscribir contratos de obra pública y de demolición por más de 15 millones de pesos que fueron pagados con recursos de la hacienda pública, tras el sismo de septiembre de 2017.