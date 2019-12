Sheibaum despide a titular del Invea por viajar en jet privado

Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum pidió la renuncia a la titular del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), María Idalia Salgado, luego de conocer que había viajado al extranjero en el jet privado de un empresario.

Lo mismo sucedió con el ahora ex consejero jurídico y de servicios legales, Héctor Villegas, quien desde hace unos días dejó el cargo. “No puede haber bajo ningún motivo conflicto de interés ni corrupción en el gobierno de la ciudad, por lo que la contraloría ya está haciendo todas las investigaciones para saber si hubo algún acto indebido de ambos funcionarios”, afirmó la mandataria.

En su conferencia de prensa, aseguró que se enteró de este viaje ocurrido hace unos días por una persona que acudió a las audiencias públicas que realiza por las mañanas para comentarle que el consejero jurídico había hecho un viaje en un jet privado. “Le pregunté y él de inmediato me dijo que sí y presentó su renuncia sin tener que pedírsela”, comentó

Sheinbaum señaló que todos los funcionarios públicos de su gobierno saben que hay un código de ética muy estricto, por lo que no permitirá en ningún caso la corrupción y el conflicto de interés.

Comentó que a ambos ex funcionarios los conoce del Movimiento Estudiantil en el 86 de la Facultad de Derecho, pero “aunque sean amigos, conocidos, no tiene absolutamente nada que ver con el servicio público y aquí hay que ser rectos o no hay de otra”.